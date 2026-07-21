Alkohol an Bahnhöfen wird bundesweit untersagt

Die Deutsche Bahn führt ein bundesweites Alkoholkonsumverbot an ihren Bahnhöfen ein. Nach Angaben des Unternehmens soll die Regelung bis zum 15. Oktober schrittweise an rund 5.400 Bahnhöfen gelten. Ziel ist es, die Sicherheit von Reisenden zu erhöhen und die Zahl gewalttätiger Zwischenfälle zu reduzieren.

Bilder: Deutsche Bahn AG | Stefan Wildhirt

Die Bahn setzt das Verbot im Rahmen ihres Hausrechts um. Dafür müssen die jeweiligen Hausordnungen an den einzelnen Bahnhöfen angepasst werden. Dies erfolgt nach Angaben des Unternehmens in Abstimmung mit Städten, Gemeinden und den zuständigen Behörden.

Auslöser für die Maßnahme ist nach Angaben der Bahn unter anderem ein schwerer Vorfall vom vergangenen Freitag. Das Unternehmen verweist außerdem auf einen längerfristigen Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und Gewalt an Bahnhöfen.

Bestehende Erfahrungen bundesweit nutzen

An etwa 30 Bahnhöfen gelten bereits heute vergleichbare Regeln. Dazu zählen unter anderem die Hauptbahnhöfe in Köln, München und Hamburg. Nach Angaben der Deutschen Bahn hätten sich dort positive Auswirkungen gezeigt. Neben einer geringeren Zahl von Gewaltdelikten sei auch weniger Müll angefallen.

Die nächsten Standorte mit Alkoholverbot sind zum 1. September Berlin Hauptbahnhof, Berlin Gesundbrunnen, Kiel und Braunschweig. Anschließend soll die Regelung schrittweise auf alle weiteren Bahnhöfe ausgeweitet werden.

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Von dem Verbot ausgenommen bleibt die Gastronomie innerhalb der Bahnhöfe. Alkoholische Getränke dürfen dort weiterhin ausgeschenkt und konsumiert werden. Ebenfalls erlaubt bleibt der Transport verschlossener Flaschen oder Dosen im Gepäck oder nach dem Einkauf.

Platzverweise und Hausverbote bei Verstößen

Wer künftig außerhalb der gastronomischen Bereiche Alkohol konsumiert, muss zunächst mit einem Platzverweis rechnen. Bei wiederholten Verstößen kann die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben ein Hausverbot aussprechen.

Die Bahn hatte in den vergangenen Monaten bereits mehrfach Änderungen rund um ihre Bahnhöfe und den DB Navigator umgesetzt. Neben neuen Funktionen wie der Anmeldung per Passkey standen dabei auch Maßnahmen im Mittelpunkt, die den Aufenthalt an Bahnhöfen und das Reisen insgesamt vereinfachen oder sicherer machen. Nun wird erstmals ein bundesweit einheitliches Alkoholkonsumverbot an allen Stationen umgesetzt.