Synology neo+: Neue NAS-Modelle kosten rund 200 Euro weniger

Synology erweitert seine DiskStation-Familie um vier günstigere NAS-Modelle. Die neue neo+-Serie richtet sich vor allem an Privatanwender und kleinere Büros, die ein leistungsfähiges Netzlaufwerk suchen, dafür aber nicht unbedingt die teuerste Speicherausstattung benötigen. Gegenüber den regulären Plus-Modellen lassen sich rund 200 Euro sparen. Die Geräte sind ab sofort im deutschsprachigen Raum erhältlich.

Technisch handelt es sich weitgehend um bekannte Hardware. Die Modelle DS725neo+, DS925neo+, DS1525neo+ und DS1825neo+ übernehmen Prozessor, Anschlüsse und Erweiterungsmöglichkeiten ihrer jeweiligen Plus-Pendants. Auch bei der Software gibt es keine Abstriche. Lediglich beim Arbeitsspeicher hat Synology angesetzt.

ECC-Speicher macht den Unterschied

Die Bezeichnung neo steht für „Non-ECC Option“. Während die regulären Plus-Modelle mit fehlerkorrigierendem ECC-Arbeitsspeicher ausgestattet sind, verwenden die neuen Geräte gewöhnlichen RAM. ECC kann einzelne Speicherfehler automatisch erkennen und korrigieren. Das ist insbesondere bei geschäftskritischen Anwendungen und im Dauerbetrieb von Vorteil.

Für private Fotosammlungen, Dateifreigaben oder regelmäßige Backups ist dieser zusätzliche Schutz dagegen nicht zwingend erforderlich. Wer später auf ECC-Speicher umsteigen möchte, kann entsprechende Module nachrüsten. Beide Speichertypen sollten dabei nicht miteinander kombiniert werden.

Synology begründet die neue Modellreihe mit den stark gestiegenen Speicherpreisen.

Vier Modelle ab 653 Euro

Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer fallen folgendermaßen aus:

DS725neo+: 653,31 Euro

653,31 Euro DS925neo+: 712,81 Euro

712,81 Euro DS1525neo+: 1.069,81 Euro

1.069,81 Euro DS1825neo+: 1.307,81 Euro

Alle vier Geräte verwenden den DiskStation Manager (DSM). Anwendungen wie Synology Drive, Surveillance Station und Synology Photos stehen damit unverändert zur Verfügung. Auch virtuelle Maschinen und Docker-Container lassen sich wie bei den regulären Plus-Modellen betreiben.

In seinem begleitenden Blogbeitrag betont Synology zudem, dass ECC-Arbeitsspeicher kein Ersatz für regelmäßige Datensicherungen ist. Das Dateisystem Btrfs kann beschädigte Daten auf Laufwerken erkennen und unter bestimmten Voraussetzungen reparieren. Fehler, die bereits vor dem Schreiben im Arbeitsspeicher entstehen, werden dadurch jedoch nicht zuverlässig abgefangen. Für zusätzliche Absicherung stehen die DSM-Werkzeuge Hyper Backup und Snapshot Replication bereit.