Amazon stellt Alexa Plus vor: $20 pro Monat – gratis für Prime-Nutzer

Amazon stellt auf seinem Geräte- und Dienste-Event zur Stunde die überarbeitete Version seines Sprachassistenten vor. Unter dem Namen „Alexa Plus“ soll die nächste Alexa-Generation KI-gestützte und damit deutlich natürlichere Interaktion ermöglichen und sich besser in den Alltag der Nutzer integrieren.

The new Alexa+ is basically ChatGPT Voice Mode on steroids, with personality, context and memory of past conversations and people. It’s extremely impressive. It is frightening how far behind Apple is in this space.

— Mark Gurman (@markgurman) February 26, 2025