Alexa Trends 2025: So unterschiedlich fragen Nutzer und streamen Musik

Der Online-Händler Amazon hat eine aktuelle Auswertung vorgelegt, die zeigt, welche Themen deutsche Alexa-Nutzer im Jahr 2025 besonders interessierten, welche Promis eine Rolle auf den sprechenden Zylindern spielten und welche Musik besonders häufig angefordert wurde.

Viele Anfragen drehten sich um Personen aus Sport, Unterhaltung und Social Media. Dabei reichte das Spektrum von Fragen nach der Körpergröße bekannter Fußballer bis hin zu biografischen Details prominenter Musiker oder Internetgrößen. Auch deutsche Namen tauchen vermehrt auf, etwa iCrimax, Manuel Neuer, Thomas Müller oder Ayliva.

Meistgefragte Persönlichkeiten

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Manuel Neuer

iCrimax

Elon Musk

Kylian Mbappé

Papst Franziskus

MrBeast

Thomas Müller

Patrick Mayer

Daneben blieben kurze Wissensabfragen ein zentraler Bestandteil der Nutzung. Häufig ging es um wirtschaftliche Kennzahlen, geografische Eckdaten oder simple Küchenfragen.

Ganz andere Inhalte als bei Apple

Auffällig ist, wie stark sich die beliebtesten Audioinhalte von den Ranglisten anderer Plattformen unterscheiden. Apple hatte vor kurzem seine Podcast-Charts präsentiert, die stärker von reichweitenstarken Talkformaten geprägt sind. Bei Alexa dominieren dagegen Serien, die sich eher an ein junges Publikum richten.

Meistgespielte Podcasts

Dick & Doof

Die Nervigen

Äffchen mit Käffchen

Die Drei Rabauken

Kottbruder

Auch beim Musikhören zeigen sich klare Unterschiede. Künstlerinnen wie Ayliva oder Apache 207 führen die interne Amazon-Music-Statistik an. Zusätzlich erzielte der Soundtrack des Animationsfilms „KPop Demon Hunters“ über das vergangene Jahr hinweg besonders viele Abrufe.

Meistgespielte Künstlerinnen und Künstler

Ayliva

Bruno Mars

Apache 207

Nina Chuba

Helene Fischer

Rosé

Shirin David

Sido

SDP

Roland Kaiser

Sport und Alltagswissen als feste Konstanten

Sport bleibt ein unverändert wichtiger Bereich. Fußball liegt in den Suchanfragen weit vorn. Dahinter folgen Motorsport und amerikanische Ligen. Bei den Vereinen dominiert das Interesse an nationalen Mannschaften aus der Bundesliga.

Meistgefragte Sportarten

Fußball

Formel 1

American Football

Handball

Basketball

Insgesamt zeigt die Analyse, dass Alexa vor allem für schnelle Orientierungsfragen genutzt wird. Die Inhalte, die anschließend gestreamt werden, ergeben ein eigenständiges Bild und unterscheiden sich teils deutlich von anderen Diensten.

Meistgefragte Fußballvereine

FC Bayern München

Borussia Dortmund

Hamburger SV

Bayer 04 Leverkusen

Eintracht Frankfurt

VfB Stuttgart

FC Schalke 04

Real Madrid

1. FC Köln

FC Barcelona

Meistgefragte Schauspieler

Gabriel Macht

Otto Waalkes

Tom Cruise

Arnold Schwarzenegger

Dieter Hallervorden

Meistgefragte Sportlerinnen und Sportler

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Manuel Neuer

Kylian Mbappé

Thomas Müller

Meistgefragte Musikerinnen und Musiker

Michael Jackson

Helene Fischer

Ayliva

Roland Kaiser

Elvis Presley

Meistgefragte Fragen nach dem Vermögen

Elon Musk

MrBeast

Cristiano Ronaldo

iCrimax

Lionel Messi

Patrick Mayer

Taylor Swift

Kylian Mbappé

Bill Gates

Michael Jackson

Meistgefragte Fragen nach dem Ehepartner

Cristiano Ronaldo

Gabriel Macht

Helene Fischer

Wincent Weiss

Lionel Messi

Elon Musk

Mark Forster

Taylor Swift

Ayliva

Lena Meyer-Landrut

Meistgespielte Songs

Wackelkontakt – Oimara

APT – Rosé & Bruno Mars

Golden – HUNTR/X

Sigma Boy – Betsy & Maria Iankovskaia

Dorfkinder – Finnel

Takedown – HUNTR/X

Mona Lisa Motion – ZAH1DE

Soda Pop – Saja Boys

Mama hat gesagt – SDP, Sido & Esther Graf

Bauch Beine Po – Shirin David

Meistgespielte Alben

KPop Demon Hunters – HUNTR/X & Saja Boys

Life of a Showgirl – Taylor Swift

Error in the System – Peter Schilling

Major Tom – Peter Schilling

From Zero – Linkin Park

Allgemeine Wissensfragen

Wie hoch ist der Bitcoin-Kurs?

Wie viele Einwohner hat Deutschland?

Wie lange kocht man eine Kartoffel?

Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?

Welche Farben hat ein Regenbogen?

Wie hoch ist der Eiffelturm?

Ist eine Avocado eine Frucht oder ein Gemüse?

Wie viele Knochen hat der menschliche Körper?

Wer hat Popcorn erfunden?

Beliebte Alexa Easter Eggs