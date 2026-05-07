Star Fox hebt wieder ab: Nintendo kündigt Switch-2-Remake an

Nintendo holt Fox McCloud zurück ins Cockpit. Mit „Star Fox“ hat das Unternehmen überraschend eine Neuauflage des Nintendo-64-Klassikers „Lylat Wars“ angekündigt, der international als „Star Fox 64“ bekannt ist. Das Spiel erscheint am 25. Juni exklusiv für die Nintendo Switch 2.



Die Ankündigung erfolgte im Rahmen einer eigenen Star-Fox-Direct. Nintendo spricht von einer Neuauflage, die auf dem bekannten N64-Spiel basiert, aber optisch deutlich modernisiert wurde. Fox McCloud, Falco, Slippy und Peppy treten also erneut gegen Andross an und kämpfen sich Planet für Planet durch das Lylat-System.

Mehr als nur hübschere Grafik

Im Kern bleibt „Star Fox“ offenbar der bekannte Rail-Shooter mit Raumjägern, Funksprüchen und Bosskämpfen. Nintendo verspricht aber überarbeitete Charaktermodelle, neue Zwischensequenzen und eine modernisierte Präsentation. Der erste Eindruck wirkt deutlich aufwendiger als ein einfacher HD-Aufguss.

Neu sind zudem zusätzliche Spielmöglichkeiten. Neben dem Einzelspieler-Modus unterstützt „Star Fox“ lokale Partien mit zwei Spielern sowie Online-Modi für bis zu acht Teilnehmer. Dazu kommt ein Vier-gegen-vier-Modus mit Luftkämpfen, bei dem Spieler gegeneinander antreten können. Auch die Maussteuerung der Joy-Con 2 soll unterstützt werden.



Spannend sieht vor allem die Einbindung des GameChats aus. Nintendo zeigte dazu interaktive Avatare, die Bewegungen und Gesichtsausdrücke der Spieler widerspiegeln sollen. Für Retro-Fans besteht zudem die Möglichkeit, auch den N64-Controller von Nintendo Switch Online zu verwenden.

Für Switch-2-Besitzer ist die Rückkehr von „Star Fox“ eine willkommene Ergänzung im Spielekalender. Nintendo hatte die neue Konsole im vergangenen Jahr mit „Mario Kart World“ an den Start gebracht, seitdem aber nur wenige große Switch-2-Eigenproduktionen nachgelegt. Wir hatten die Nintendo Switch 2 bereits zur Vorstellung ausführlich begleitet.

Der neue Teil erscheint am 25. Juni 2026 mit deutscher Sprachausgabe beziehungsweise deutschen Bildschirmtexten und ist ab 7 Jahren freigegeben und ist bereits im Nintendo eShop für 49,99 Euro vorbestellbar

