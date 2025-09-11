Dynamic Power: Apples neuer Stecker kommt nicht nach Europa

Apple hat mit dem iPhone 17 Pro auch neues Zubehör vorgestellt. Neben neuen Hüllen, Accessoires und Armbändern für die Apple Watch befand sich mit dem „Dynamic Power Adapter“ auch ein kompaktes USB-C Netzteil unter den Hardware-Neuheiten.

Der Adapter liefert regulär 40 Watt, kann in bestimmten Situationen jedoch bis zu 60 Watt bereitstellen. Diese Leistung reicht aus, um ein iPhone 17 Pro in etwa 20 Minuten auf die Hälfte der Akkukapazität zu bringen. Für das dünnere iPhone Air kalkuliert Apple rund 30 Minuten für denselben Ladezustand.

Mehr Leistung auf kleinem Raum

Der $40 teure „40W Dynamic Power Adapter with 60W Max“ (so der ganze Name) ist so ausgelegt, dass er Ladegeschwindigkeit und Temperatur automatisch anpasst. Damit sollen viele Vorteile leistungsstärkerer Netzteile in einem kleineren Format zur Verfügung stehen. Das Ladegerät ist mit allen USB-C-fähigen Geräten kompatibel, ein Kabel muss jedoch separat erworben werden.

In der Produktbeschreibung hebt Apple den kompakten Formfaktor hervor, der den Adapter in die Tasche passen lässt, ohne spürbar mehr Gewicht mitzuführen. Laut Apple liefert der Stecker dabei mehr Leistung als vergleichbar große Geräte.

Eingeschränkte Verfügbarkeit

Für europäische Nutzer gibt es jedoch eine klare Einschränkung. Der Dynamic Power Adapter wird nicht in Europa angeboten. Stattdessen bleibt der neue Stecker auf bestimmte Regionen wie die USA, Kanada, Japan und Festlandchina beschränkt. Apple begründet die regionale Einschränkung nicht.

In Europa müssen Käufer deshalb entweder auf die Netzteile aus dem bestehenden Zubehörsortiment zurückgreifen oder schauen sich bei Drittanbietern wie Anker um. Der Anbieter hatte erst gestern sein neues Anker Nano 70W-Netzteil vorgestellt. Das Netzteil erreicht eine Leistung von bis zu 70 Watt, besitzt einen klappbaren Euro-Stecker und verfügt über drei USB-Ports. Das Gerät ist noch bis Ende September für 39 Euro zu haben.

Ein 45-Watt-Netzteil mit USB-C-Kabel ist ebenfalls neu erhältlich.D essen regulärer Preis liegt bei 29,99 Euro. Bis Ende September wird der Stecker mit einem USB-C-Kabel für 19,99 Euro angeboten.