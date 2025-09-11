"40W Adapter with 60W Max"
Dynamic Power: Apples neuer Stecker kommt nicht nach Europa
Apple hat mit dem iPhone 17 Pro auch neues Zubehör vorgestellt. Neben neuen Hüllen, Accessoires und Armbändern für die Apple Watch befand sich mit dem „Dynamic Power Adapter“ auch ein kompaktes USB-C Netzteil unter den Hardware-Neuheiten.
Der Adapter liefert regulär 40 Watt, kann in bestimmten Situationen jedoch bis zu 60 Watt bereitstellen. Diese Leistung reicht aus, um ein iPhone 17 Pro in etwa 20 Minuten auf die Hälfte der Akkukapazität zu bringen. Für das dünnere iPhone Air kalkuliert Apple rund 30 Minuten für denselben Ladezustand.
Mehr Leistung auf kleinem Raum
Der $40 teure „40W Dynamic Power Adapter with 60W Max“ (so der ganze Name) ist so ausgelegt, dass er Ladegeschwindigkeit und Temperatur automatisch anpasst. Damit sollen viele Vorteile leistungsstärkerer Netzteile in einem kleineren Format zur Verfügung stehen. Das Ladegerät ist mit allen USB-C-fähigen Geräten kompatibel, ein Kabel muss jedoch separat erworben werden.
In der Produktbeschreibung hebt Apple den kompakten Formfaktor hervor, der den Adapter in die Tasche passen lässt, ohne spürbar mehr Gewicht mitzuführen. Laut Apple liefert der Stecker dabei mehr Leistung als vergleichbar große Geräte.
Eingeschränkte Verfügbarkeit
Für europäische Nutzer gibt es jedoch eine klare Einschränkung. Der Dynamic Power Adapter wird nicht in Europa angeboten. Stattdessen bleibt der neue Stecker auf bestimmte Regionen wie die USA, Kanada, Japan und Festlandchina beschränkt. Apple begründet die regionale Einschränkung nicht.
In Europa müssen Käufer deshalb entweder auf die Netzteile aus dem bestehenden Zubehörsortiment zurückgreifen oder schauen sich bei Drittanbietern wie Anker um. Der Anbieter hatte erst gestern sein neues Anker Nano 70W-Netzteil vorgestellt. Das Netzteil erreicht eine Leistung von bis zu 70 Watt, besitzt einen klappbaren Euro-Stecker und verfügt über drei USB-Ports. Das Gerät ist noch bis Ende September für 39 Euro zu haben.
Ein 45-Watt-Netzteil mit USB-C-Kabel ist ebenfalls neu erhältlich.D essen regulärer Preis liegt bei 29,99 Euro. Bis Ende September wird der Stecker mit einem USB-C-Kabel für 19,99 Euro angeboten.
Mein 16er hat nach 30 Minuten locker 50% mit nem 1€ Netzteil von Tedi.
Ist dann aber halt nach 2 Jahren am Ars***
Arsch
nicht gegen dich nur das Wort ausgeschrieben
Danke, der Satz wäre für mich sonst vollkommen unverständlich gewesen…
Ah… danke xD
Warum? Ist der Gründe Strom besser für den Akku, als der gelbe? Oder wie kommst du zu dieser haltlosen Aussage?
Vermutlich wieder wegen den KI-Regeln der EU oder weil Apple das auch für die Androiden anbieten muss, oder irgend ein anderer Grund um die EU bloßzustellen
Wohl eher weil in der EU Amerikanische Steckdosen nicht sonderlich verbreitet sind. ;-)
Die EU stellt sich wieder mal selbst bloß, dazu braucht es Apple nicht.
Erklär mal
Liegt wohl daran das wir so einen Stecker nicht in „kompakt“ hinbekommen können.
Wer hätte auch ahnen können dass andere Länder andere Steckdosen haben? Bestimmt ist die Innovationsabteilung schon dabei einen amazing Adapter zu entwickeln.
Das war bestimmt der böse VDE.
Wieso sind die Böse?
Das „Design“ passt nicht zu unseren Steckdosen, da diese normal „vertieft“ sind.
Dachte ich mir auch, ist auch gut so.
Nie implementiert würd ich auf die Idee kommen mir ein Apple Netzteil zu deren Märchenpreisen zu kaufen. In den VSA mag das anders sein, die wählen ja auch so etwas wie Trump
Ich bin grad in Palm Springs und besorg nächste Woche einen.
110 – 220V macht er und ein Adapter ist ja keine Hexerei.
Mal ausprobieren. Falls Interesse am Resultat, kann ich den Tjread Ende Monat nochmal ausgraben.