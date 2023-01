Akustische Zeitkapsel: Spotify baut euch eine „Playlist in a Bottle“

Der Musik-Streaming-Dienst Spotify bietet mit der so genannten „Playlist in a Bottle“ ein neues Online-Experiment an, das sich sowohl an zahlende Nutzer des Streaming-Dienstes als auch in die Kunden im Free-Tarif richtet und eine Wiedergabeliste erstellt, auf die erst im kommenden Januar zugegriffen werden kann.

Wie zuletzt immer mehr Spotify-Funktionen lässt sich die akustische Zeitkapsel „Playlist in a Bottle“ zwar im Browser aufrufen, muss aber zwingend in den mobilen Applikationen von Spotify konfiguriert werden und lässt sich leider nicht in der offiziellen Mac-Anwendung der Skandinavier nutzen.

Hat man die Sonderseite zur „Playlist in a Bottle“ aufgerufen und sich eines der virtuellen Gefäße für die persönliche Zeitkapsel ausgesucht, gilt es im Anschluss eine Handvoll Fragen durch Angabe von drei Songs zu beantworten.

Mit unnützen Spielereien…

Spotify will dabei etwa wissen welcher Track im laufenden Jahr unbedingt live erlebt werden soll, oder auch, welcher Track euch an die aktuelle Lieblingsperson erinnert. Habt ihr die Lieder in die Zeitkapsel eingetragen generiert der Musik-Dienst eine Playliste, die euch erst im kommenden Jahr zur Wiedergabe angeboten wird.

Ebenso wie beim Jahresrückblick Spotify „Wrapped“ handelt es sich auch bei der „Playlist in a Bottle“ um eine Spielerei, die euch vielleicht nicht unbedingt vom Hocker werfen wird, aber zu eben jenen Komponenten gehört, die Spotify in unseren Augen etwas persönlicher und damit vielleicht auch etwas sympathischer als Apple Music macht.

…näher am Nutzer

Das Plus an Personalisierung, die Spotify mit seinen Genre-Mixtapes, mit dem Mix der Woche und der gesamten „Für dich erstellt“-Kategorie gegenüber Apple voraushat, hat uns trotz der hörbar besseren Audioqualität noch immer nicht zu Apple Music wechseln lassen.

Die „Playlist in a Bottle“ kann nur noch bis zum 31. Januar erstellt werden, danach wird Spotify die Zeitkapsel wieder aus dem eigenen Online-Angebot entfernen.