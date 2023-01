Hörbücher ohne menschliche Sprecher: Apple setzt auf Computerstimmen

Die Stimmen, die hierzulande so ähnlich auch in der digitalen Ausgabe der ZEIT zum Einsatz kommen, scheinen derzeit jedoch nicht annähernd mit der Bandbreite und Tiefe menschlicher Vorleser konkurrieren zu können.

Apple stellt den neuen Hörbuch-Dienst für Autoren auf dieser Sonderseite vor und bietet dort auch mehrere Hörbeispiele an, die einen ersten Eindruck der Qualität, der bislang ausschließlich in englischer Sprache vorliegenden Computerstimmen vermitteln.

