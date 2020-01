„Aktivitäten außerhalb von Facebook“: Erweiterte Privatsphäre-Einstellungen verfügbar

Hinter der etwas kryptischen Beschreibung „Aktivitäten außerhalb von Facebook“ versteckt sich ein neues Tool, mit dessen Hilfe Facebook-Nutzer mehr Kontrolle über ihre persönlichen Daten erhalten sollen. Das soziale Netzwerk zeigt hier an zentraler Stelle eine Zusammenfassung aller über verbundene Apps und Webseiten zusammengetragene Informationen an. Nutzer finden hier auch die Möglichkeit, diese extern gesammelten Daten vom persönlichen Facebook-Konto zu trennen.

Die neue Option findet sich auch in Deutschland bereits in den Einstellungen vieler Facebook-Nutzer. Falls nicht, wird die Funktion Facebook zufolge im Laufe der nächsten Wochen automatisch bereitgestellt.

„Aktivitäten außerhalb von Facebook“ bezeichnet eine Zusammenfassung der Interaktionen zwischen dir und Unternehmen und Organisationen, die diese mit uns teilen. Das kann zum Beispiel das Aufrufen ihrer Apps oder Websites sein. Diese Informationen erhalten wir, wenn die Unternehmen bzw. Organisationen unsere Business-Tools verwenden, wie etwa das Facebook Login oder das Facebook-Pixel.

Zu den von externen Partnern an Facebook übermittelten Daten zählen teils detaillierte Informationen etwa zur Nutzung von verknüpften Apps und Webseiten. Facebook weist allerdings darauf hin, dass „aus technischen Gründen“ nur ein Teil der an Facebook übermittelten Aktivitäten angezeigt wird. Ihr seht hier möglicherweise also nur die Spitze des Eisbergs.

Mit der Option „Verlauf entfernen“ besteht nun die Möglichkeit, alle bisher von externen Anbietern an Facebook übermittelten Daten zu löschen. Weitere Optionen beinhalten die Möglichkeit, eine Kopie dieser Daten zum Download anzufordern sowie der zukünftigen Erfassung dieser Daten – auch auf App- bzw. Anwendungsbasis – zu widersprechen.

Der Zugriff auf die neuen Funktionen ist über die Facebook-Einstellung beim Aufruf der Webseite sowie über die Facebook-App gleichermaßen möglich.