Aktionsangebote: Microsoft 365, O2-Tarif mit PS5 und Mac-Bundle

Wir wollen vor dem Wochenende nochmal auf drei aktuelle und wohl nicht mehr lange verfügbare Sonderaktionen hinweisen. Amazon bietet heute noch das Microsoft-Office-Paket mit Preisnachlass an. O2 will Kunden mit einer PlayStation 5 locken und Stacksocial geht mit seinem aktuellen Mac-Bundle in den Endspurt.

Beginnen wir mit dem Office-Paket Microsoft Family 365. Hier haben wir ja vorgestern schon auf den aktuellen Sonderpreis von 52 Euro für das Jahresabo hingewiesen. Anders als sonst ist der Niedrigpreis diesmal sogar mehrere Tage lang verfügbar. Auch aktuell wird das Programmpaket für sechs Nutzer noch vergünstigt angeboten. Offiziell bezahlt man bei Microsoft 99 Euro und der Straßenpreis liegt nur selten unter 70 Euro.

Anfang Dezember hat O2 mit seinem Playstation-Angebot von sich Reden gemacht. Neukunden können die aktuell auf den meisten Kanälen vergriffene Spielkonsole „PlayStation 5 Digital Edition“ im Paket mit ausgewählten Mobilfunktarifen als Bundle-Zugabe erhalten. Das Angebot war zeitweise nicht verfügbar, aktuell nimmt O2 aber wieder Bestellungen an und hat damit verbunden zudem den Anschlusspreis gestrichen.

Zu guter Letzt gibt’s noch den Hinweis auf das Mac-Programmpaket Official Cyber Monday Mac Bundle von Stacksocial. Hier macht der Anbieter darauf aufmerksam, dass die Aktion am Wochenende ausläuft. Zum Preis von 42 Dollar gibt es hier Software im Wert von 1.266 Dollar, wenn ihr beim Auschecken den Rabattgutschein „MACAPP40“ verwendet.