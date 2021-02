Bundesliga für 99 Cent und Apple-Guthaben mit 15% Bonus

Fußballfans mit Prime-Abo wollen wir nochmal an die aktuelle Aktion „Bundesliga Live“ by DAZN erinnern. Zum Preis von 99 Cent anstelle von 5,99 Euro pro Monat könnt ihr hier unter anderem ausgewählte Bundesliga-Spiele sehen. An diesem Wochenende stehen gleich zwei Partien auf dem Programm: Heute Abend die Begegnung RB Leipzig gegen den FC Augsburg und am Montag das Spiel FC Bayern gegen Arminia Bielefeld.

Wenn ihr den Videokanal bucht, vergesst besser nicht, euch die Laufzeit des Abos in den Kalender einzutragen. Nach zwei Monaten zum genannten Sonderpreis verlängert sich das Abo nämlich automatisch zum Monatspreis von 5,99 Euro. Die Kündigung ist aber problemlos über den Bereich „Meine Mitgliedschaften und Abonnements“ auf der Amazon-Webseite möglich.

Apple-Guthaben online mit 15% Bonus

Und wenn wir schon bei Amazon sind, wollen wir gleich auch nochmal an das dort mit Bonus erhältliche Apple-Guthaben erinnern. Beim Kauf von Geschenkgutscheinen ab 25 Euro Wert bekommt ihr 15 Prozent zusätzlich gutgeschrieben.

Das Angebot läuft noch bis Sonntag, 14. Februar. Zudem ist zu beachten, dass die Guthabencodes bis zum 28. Februar eingelöst werden müssen, nur dann wird das zusätzliche Guthaben eurer Apple-ID auch gutgeschrieben. Amazon verschickt die Guthabencodes in der Regel direkt nach dem Verkauf, ihr könnt im Normalfall also nach kurzer Zeit schon über den entsprechenden Betrag verfügen.