AirTags-Röntgenansicht: Super kompakt mit „echtem“ Lautsprecher

Die Reparaturspezialisten von ifixit haben einen ersten Blick auf Apples AirTags geworfen und stellen damit verbunden auch einen Vergleich zu konkurrierenden Produkten an. Zumindest mit Blick auf die Größe der unterschiedlichen Schlüsselfinder müsst ihr dabei jedoch im Kopf behalten, dass die Geräte von Tile oder Samsung zur direkten Verwendung am Schlüsselbund oder dergleichen vorgesehen sind. Apples AirTag dagegen erfordert hier besonderes Zubehör und ist somit am Ende unter Umständen wieder ein ganzes Stück größer.

Geht es jedoch um die Konstruktion des Trackers an sich, so hat Apple ohne Frage den besten Job gemacht. Der AirTag ist nur unwesentlich größer als die darin befindliche Batterie vom Typ CR 2032. Die gleiche Stromquelle versorgt auch den Galaxy SmartTag von Samsung, im Tile findet eine schwächere Batterie vom Typ CR 1632 ihren Platz.

Die Tatsache, dass Apple die AirTags anstelle eines Akkus mit einer austauschbaren Batterie ausstattet, ist zumindest bemerkenswert. Ein für Apple ungewöhnlicher Weg, der möglicherweise ein Stück weit auch durch die bereits bereits seit Jahren erhältlichen Konkurrenzprodukte vorgegeben wurde. Frühe Patentanmeldungen belegen zumindest, dass Apple die Ausstattung mit einem per Induktion aufladbaren Akku zumindest einmal in Betracht gezogen hat.

Anders als die Mitbewerber verbaut Apple keine klassisch rechteckig geformte Platine in den AirTags, sondern ordnet die erforderliche Elektronik inklusive er Unterstützung von Ultrabreitband extrem kompakt gehalten und ringförmig im Inneren der AirTags an. Ein zentral platzierter Magnet wirkt in Kombination mit weitgehend dem Rest des Gehäuses als Lautsprecher. Auf diese Weise spart sich Apple auch hier noch ein wenig Platz und verschafft sich zudem klangliche Vorteile gegenüber den in vergleichbaren Produkten verbauten, einfacheren Piezolautsprechern.

ifixit geht im Rahmen der ersten Untersuchung der AirTags auf auf die Möglichkeit ein, sich den Extrakauf von Zubehör durch den Einsatz einer Bohrmaschine zu sparen. Wer es tatsächlich wagen will, das Loch für einen Schlüsselring direkt in das 35 Euro teure Zubehör zu bohren, findet bei den Reparaturprofis eine Vorlage, in der jene drei Bereiche markiert sind, die den zerstörungsfreien Einsatz eines Bohrers erlauben.