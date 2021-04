Der günstigste AirTag-Anhänger: Ein Bohrloch

Wer weiß wie die neuen AirTags von innen aussehen, kann einen Bogen um die Zubehör-Angebote für Apples smarte Sachen-Finder machen. Sowohl um die offiziellen, die bei Apple mindestens so teuer wie die AirTags selbst sind, als auch um die Accessoires der Drittanbieter, die mit humaneren Verkaufspreisen ab etwa 2 Euro locken.

So hat der amerikanische Foren-Nutzer ’smythey‘ jetzt demonstriert, dass sich zum Mitführen der AirTags auch ein Loch in diese Bohren lässt, in das anschließend kleine Bänder oder eigene Schlüsselringe eingefädelt werden können.

Wichtig ist, die Position dafür so zu wählen, dass das Bohrloch Kontakte und Leiterplatine nicht beschädigt. Auch sollte man wohl nicht unbedingt auf die Wasserfestigkeit der AirTags angewiesen sein.

AirTags-Innereien im Detail

Der eingebettete YouTube-Clip zeigt die AirTags-Innereien im Detail, alternativ könnte diese Foren-Empfehlung weiterhelfen.