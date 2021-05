AirTags-Verfügbarkeit: MediaMarkt will kurzfristig liefern

Wer die AirTags bei Apple bestellen will, wird mit stark unterschiedlichen Lieferzeiten konfrontiert. Während das 4er-Pack erst Mitte Juni für den Versand bereitsteht, kann man den einzelnen AirTag schon innerhalb einer Woche erhalten. Falls ihr einen Apple Store in eurer Nähe habt, stehen die Chancen zudem gut, dass ihr die neuen „Dingefinder“ über Click-und-Collect zur sofortigen Abholung reservieren könnt.

Seit dem Wochenende finden sich die AirTags auch bei diversen weiteren Händlern im Angebot. So listen sowohl MediaMarkt als auch Saturn das neue Apple-Produkt sowie passendes Zubehör jetzt regulär und werben zumindest teilweise mit besseren Lieferzeiten als Apple selbst. Eine Marktabholung soll am Mitte der Woche möglich sein, die Lieferung sogar schon von morgen an.

Amazon zeigt sich dagegen im Moment restlos ausverkauft. Nachdem die AirTags dort seit vergangener Woche ebenfalls erhältlich sind und frühe Bestellungen bereits verschickt wurden, wird jetzt eine Lieferzeit von ein bis zwei Monaten angezeigt.