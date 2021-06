AirPods-Reparatur nach 21 Monaten: Gute Erfahrungen mit Amazon

Der UPS-Fahrer hat gerade mit einem Eis in der einen und einem Luftpolster-Umschlag in der anderen Hand hier am Eingangstor geklingelt und einen Satz AirPods-Kopfhörer geliefert, die erst am 17. Juni per DHL nach Sömmerda verschickt wurden.

Wir nehmen die überraschende Zustellung kurz zum Anlass zwei Zeilen zur erfolgreichen Gewährleistungsreparatur zu Papier zu bringen.

Der Weg zu dieser startete Anfang vergangener Woche mit dem Ausfall eines AirPods. Der rechte Hörer eines ganz regulären AirPods-Sets (ohne „Pro“ im Namen und lediglich mit kabelgebundenem Ladecase) wollte sich plötzlich nicht mehr mit iPhone, iMac oder Ladecase verbinden.

Das gewissenhaft Aufladen, das Entkoppeln vom iCloud-Account und das Zurücksetzen der AirPods half nicht weiter, die rechte Seite blieb stumm.

2. Generation mit 21 Monaten auf dem Buckel

Ärgerlich. Ein Blick in den Browser machte wenig Mut auf schnelle Abhilfe. Die AirPods wurden im September 2019 bei Amazon bestellt. Also kurz nach Einführung der 2. Generation als die ersten Modelle von 2016 langsam aber sicher mit einer immer stärker schwindenden Akku-Gesundheit zu kämpfen hatten.

Die Zeichen deuteten also in Richtung Neukauf, dennoch haben wir uns für einen kurzen Anruf beim Apple-Support entschieden, um uns hier vielleicht noch einen fehlerbehebenden Tipp abzuholen. Doch der Apple-Support zuckte mit den Schultern, verwies jedoch auf die noch laufende Gewährleistung und bat uns Amazon direkt zu kontaktieren.

Nach sieben Tagen wieder heil

Gesagt, getan. Der Online-Händler übermittelte nach kurzer, telefonischer Fehlerbeschreibung umgehend eine DHL-Paketmarke und bat uns darum die 21 Monate alten Ohrhörer einzuschicken. Die landeten einen Tag später im Eingang des von Apple Autorisierten Service-Partners CTDI in Sömmerda.

Am vergangenen Freitag bestätigte CTDI den Wareneingang, am Montag den Reparatur-Start, heute lieferte UPS ein wieder funktionales AirPods-Set.

Ladecase und linke Seite sind unangetastet. Beim rechten Ohrhörer handelt es sich um einen neuen Austausch-AirPod.

Dies nur als kleine Anekdote, dass auch knapp zwei Jahre alte AirPods durchaus eine gute Chance auf eine schnelle Reparatur haben.