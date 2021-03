AirPods Max: Neue Firmware verbessert Akku-Leistung

Apple scheint die Akku-Probleme der AirPods Max in den Griff zu bekommen. Das diese Woche veröffentlichte Firmware-Update 3C39 für die Kopfhörer bringt offenbar nennenswerte Verbesserungen.

Der Entwickler Guilherme Rambo hat verglichen, wieviel Strom die Kopfhörer beziehen, während sie unbenutzt in dem von Apple mitgelieferten Smart Case liegen. Die grünen Balken zeigen das Absinken des Akku-Stands der Kopfhörer im Abstand von 30 Minuten an, während sie im Smart Case untergebracht sind. Vor dem Update ging es hier zügig stufenweise nach unten, mit der neuen Firmware ist nach einem ersten kleinen Sprung dagegen kaum noch ein Unterschied zu sehen

Apple selbst äußert sich zu dem Problem weiterhin nicht, somit sind auch keine offiziellen Angaben dazu verfügbar, auf welche Weise die neue Software den Fehler korrigiert. Rambo spricht allerdings davon, dass die AirPods Max nicht wie zuvor erst nach 18 Stunden im Smart Case ihren laut Apple besonders energieeffizienten Stromsparmodus aktivieren, sondern dies jetzt schon nach 30 Minuten der Fall ist.

Die Grafiken lassen eine entsprechende Deutung zu, doch müsste Apple eine solche Änderung zumindest in den offiziellen Informationen zur Batterielaufzeit der AirPods Max vermerken. Dort ist bislang noch die Rede davon, dass der Sparmodus erst nach 18 Stunden im Smart Case aktiviert wird.

Firmware-Update bringt auch Fehlerbehebungen

Über die Verbesserungen mit Blick auf die Akku-Laufzeit hinaus sorgt die neue Firmware offenbar auch für bessere Kompatibilität zur kommenden iOS-Version 14.5. Auch wurde der Fehler behoben, dass die AirPods Max kurz nach der Verbindung mit einem neuen Gerät neu starten.

Die aktuell auf euren Kopfhörern installierte Firmware-Version könnt ihr überprüfen, indem ihr bei verbundenen Kopfhörern in den iOS-Einstellungen im Bereich „Allgemein -> Info“ den Namen der AirPods auswählt. Sollte Version 3C39 noch nicht installiert sein, könnt ihr es mit einem Tipp von ifun-Leser Surferjoe versuchen: Nehmt die AirPods Max aus dem Case, schließt sie an den Strom an, legt das iPhone daneben und verbindet die Kopfhörer über die Einstellungen „Bluetooth“.