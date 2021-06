Neu in macOS Monterey: Kopiervorgänge im Finder pausieren

Apple will in diesem Zusammenhang die Fortschrittsanzeige beim Kopierprozess grundsätzlich überarbeiten. Damit verbunden sollen die derzeit noch im Zusammenspiel mit einem gewöhnlichen Fortschrittsbalken verbunden angezeigten Infos zur Anzahl der bereits kopierten Dateimenge und der voraussichtlich noch verbleibenden Zeit um eine Diagrammansicht ergänzt werden.

Mit macOS Monterey wird es möglich sein, langwierige Kopierprozesse im Finder zu unterbrechen und zu einen späteren Zeitpunkt wieder aufzunehmen. Die Funktion findet sich in einer ersten Umsetzung in der bereits für Entwickler verfügbaren ersten Vorabversion des neuen Betriebssystems integriert.

