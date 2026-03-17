AirPods Max 2: Upgrade aus pragmatischen Gründen?

Wer sich fragt, was sich bei der zweiten Generation der AirPods Max nicht geändert hat, bekommt eine einfache Antwort. Unverändert blieb alles, was nicht direkt mit dem neuen H2-Prozessor zusammenhängt, der den bisherigen H1 ersetzt.

Alte Chip-Version nicht mehr verfügbar

Dem für Bloomberg tätigen und gut mit Apple und den Zulieferern des Konzerns vernetzten Journalisten Mark Gurman zufolge hat Apple die AirPods Max vor allem deswegen aktualisiert, weil die Bestände der in der Vorgängergeneration verwendeten H1-Chips aufgebraucht sind. Bevor man davon neue produziert, sei es billiger, den auch in den anderen AirPods-Modellen genutzten H2-Prozessor zu verwenden.

Die neuen Funktionen sind laut Gurman vor allem eine Folge des Prozessor-Upgrades. So hat Apple auch keine neuen Farben ins Programm genommen oder auf die bereits seit der Veröffentlichung der ersten Generation der AirPods Max geäußerte Kritik an dem mitgelieferten Smart Case reagiert. Die Tasche mit dem eigenwilligen Design wird unter anderem benötigt, um den Stromsparmodus der Kopfhörer zu aktivieren. Einige Apple-Kunden hätten sich hier eine neue Generation der Kopfhörer gewünscht, die direkt über einen entsprechenden Schalter oder dergleichen verfügt.

Neue Funktionen durch H2-Chip

Die mit dem H2-Prozessor verfügbaren Neuerungen sollen laut Apple das Nutzungserlebnis der Kopfhörer optimieren. Adaptives Audio passt die Intensität der aktiven Geräuschunterdrückung sowie des Transparenzmodus automatisch an. Ergänzend dazu sorgt die sogenannte Konversationserkennung dafür, dass sich die Wiedergabelautstärke automatisch reduziert, wenn sich der Träger mit jemandem unterhält. Ebenso können die Kopfhörer laute Geräusche reduzieren und bei Anrufen die Stimme priorisieren, um Umgebungsgeräusche auszublenden. Eine personalisierte Lautstärkeregelung analysiert die Hörgewohnheiten der Nutzer und passt die Wiedergabelautstärke automatisch an.

Der H2-Prozessor versetzt Besitzer der AirPods Max auch in die Lage, die Kopfhörer für Live-Übersetzungen zu verwenden. Mithilfe einer Funktion zur Kamerafernbedienung lassen sich Fotos oder Videos aufnehmen und bestimmte Siri-Anfragen können durch einfache Kopfbewegungen beantwortet werden.