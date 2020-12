AirPods Max: Das Internet lacht über Apples Kopfhörer-Tasche

Apples AirPods Max werden kontrovers diskutiert. Wenngleich noch niemand die Möglichkeit hatte, den Klang der neuen Kopfhörer zu bewerten, der Preis ist eine Ansage. Nicht nur, weil die Konkurrenz schon zur Hälfte dieses Preises amtliche Kopfhörer anbietet, sondern auch weil man für die 600 Euro den HomePod mini sechsmal in den Einkaufswagen legen kann und für den gleichen Betrag schon beinahe einen Mac mini erhält.

Wer den Preisvergleich auf andere Hersteller ausdehnt, muss anerkennen, dass er sich fürs gleiche Geld auch eine PlayStation 5, Xbox Series X oder ein neues Tablet gemeinsam mit einem ordentlichen Kopfhörer kaufen könnte. Für zusätzlichen Spott sorgt dann noch Apples sehr eigenwillig gestaltetes „Smart Case“ für die neuen Kopfhörer.

Frei nach dem Motto „Das Internet lacht über die neuen Apple-Kopfhörer“ hat Cult of Mac stellvertretend ein paar Tweets zu diesem Thema zusammengestellt:

"Sorry, I can't hear you. My AirPods Max automatically mute poor people." pic.twitter.com/SwDsPKNTKe — Steve Kovach (@stevekovach) December 8, 2020

new airpods max case looks exactly like my helmut lang bra purse pic.twitter.com/pRFwUW3LP9 — tsan (@tsantsai) December 8, 2020

Censored for the internet. pic.twitter.com/s9cbYrlurv — Jennalee Battson (@NenBatt) December 8, 2020

Me before Me after

spending spending

$550 for $550 for

AirPods Max: AirPods Max: pic.twitter.com/Exkd80D5I4 — Americana at Brand Memes (@americanamemes) December 8, 2020

So these AirPods Max cost 549 dollars without taxes

This is more than a PC, PS5, TV, Xbox Series X, Switch, a Laptop, and a good pair of Sony or Bose headphones pic.twitter.com/tyL2bFuGdL — Cloud Main (@CloudMain_6) December 8, 2020