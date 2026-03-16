MacBook Air oder MacBook Neo: Mehr Leistung, ähnlicher Preis

Mit dem MacBook Neo hat Apple ein bemerkenswertes Stück Hardware vorgestellt. Wer jedoch über den Kauf des Geräts nachdenkt, muss sich der damit verbundenen Einschränkungen bewusst sein. Mit dem Notebook will Apple vor allem den Bildungsmarkt bedienen und Einsteiger aus der Windows-Ecke abholen.

Dieser Plan dürfte angesichts des günstigen Preises für das Gerät durchaus aufgehen. Für das gleiche Geld wird man auf dem Windows-Markt auch schwer vergleichbare Qualität finden. Sucht man jedoch ein „echtes“ MacBook, scheint uns aktuell das MacBook Air M4 die bessere Wahl. Bei Anbietern wie Amazon oder Galaxus bekommt man das vor einem Jahr erschienene Modell derzeit im Ausverkauf zu Preisen ab 855 Euro.

Deutliche Unterschiede bei Leistung und Ausstattung

Den Kauf der kleineren, für 699 Euro angebotenen Variante des neuen Apple-Notebooks sollte man sich aus unserer Sicht wohl überlegen. Der hier fehlende Touch-ID-Sensor dürfte sich im Alltag als spürbare Einschränkung in Bereichen wie Sicherheit und Komfort darstellen. Dementsprechend kommt aus unserer Sicht grundsätzlich nur das für 799 Euro angebotene größere Modell in Betracht.

Vergleicht man diese Version des MacBook Neo mit dem MacBook Air M4, dann schneidet das Modell aus dem vergangenen Jahr in den meisten Bereichen besser ab. Einzig beim vorhandenen Speicherplatz kann das große MacBook Neo mit 512 GB statt 256 GB punkten.

MacBook Air mit besseren Anschlüssen und Komponenten

Neben der besseren Performance des M4-Prozessors im Multicore- und Grafikbereich sollte hier auch der doppelt so große Arbeitsspeicher für merklich flüssigeres Arbeiten sorgen, wenn mehr als einfache Aufgaben wie Surfen oder Standardanwendungen genutzt werden. Thunderbolt 4 verspricht beim MacBook Air M4 mehr Leistung in Verbindung mit externen Geräten. Zudem hat Apple bei diesem Notebook eine höher auflösende Kamera mit Center-Stage-Funktion und bessere Lautsprecher verbaut.

Im täglichen Gebrauch dürfte man beim MacBook Air M4 zudem von den besseren Eingabegeräten profitieren. Im Gegensatz zum MacBook Neo hat Apple hier eine beleuchtete Tastatur und ein Force-Touch-Trackpad integriert, das auch drucksensitive Funktionen unterstützt.

Kaufentscheidung gut abwägen

All dies sollte man beim Kauf eines neuen Notebooks zumindest berücksichtigen und lieber eine Nacht länger darüber schlafen, welche Aufgaben man in Zukunft konkret mit dem neuen Gerät erledigen will.