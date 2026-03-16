Mittlerweile deutlich günstiger
MacBook Air oder MacBook Neo: Mehr Leistung, ähnlicher Preis
Mit dem MacBook Neo hat Apple ein bemerkenswertes Stück Hardware vorgestellt. Wer jedoch über den Kauf des Geräts nachdenkt, muss sich der damit verbundenen Einschränkungen bewusst sein. Mit dem Notebook will Apple vor allem den Bildungsmarkt bedienen und Einsteiger aus der Windows-Ecke abholen.
Dieser Plan dürfte angesichts des günstigen Preises für das Gerät durchaus aufgehen. Für das gleiche Geld wird man auf dem Windows-Markt auch schwer vergleichbare Qualität finden. Sucht man jedoch ein „echtes“ MacBook, scheint uns aktuell das MacBook Air M4 die bessere Wahl. Bei Anbietern wie Amazon oder Galaxus bekommt man das vor einem Jahr erschienene Modell derzeit im Ausverkauf zu Preisen ab 855 Euro.
Deutliche Unterschiede bei Leistung und Ausstattung
Den Kauf der kleineren, für 699 Euro angebotenen Variante des neuen Apple-Notebooks sollte man sich aus unserer Sicht wohl überlegen. Der hier fehlende Touch-ID-Sensor dürfte sich im Alltag als spürbare Einschränkung in Bereichen wie Sicherheit und Komfort darstellen. Dementsprechend kommt aus unserer Sicht grundsätzlich nur das für 799 Euro angebotene größere Modell in Betracht.
Vergleicht man diese Version des MacBook Neo mit dem MacBook Air M4, dann schneidet das Modell aus dem vergangenen Jahr in den meisten Bereichen besser ab. Einzig beim vorhandenen Speicherplatz kann das große MacBook Neo mit 512 GB statt 256 GB punkten.
MacBook Air mit besseren Anschlüssen und Komponenten
Neben der besseren Performance des M4-Prozessors im Multicore- und Grafikbereich sollte hier auch der doppelt so große Arbeitsspeicher für merklich flüssigeres Arbeiten sorgen, wenn mehr als einfache Aufgaben wie Surfen oder Standardanwendungen genutzt werden. Thunderbolt 4 verspricht beim MacBook Air M4 mehr Leistung in Verbindung mit externen Geräten. Zudem hat Apple bei diesem Notebook eine höher auflösende Kamera mit Center-Stage-Funktion und bessere Lautsprecher verbaut.
Im täglichen Gebrauch dürfte man beim MacBook Air M4 zudem von den besseren Eingabegeräten profitieren. Im Gegensatz zum MacBook Neo hat Apple hier eine beleuchtete Tastatur und ein Force-Touch-Trackpad integriert, das auch drucksensitive Funktionen unterstützt.
Kaufentscheidung gut abwägen
All dies sollte man beim Kauf eines neuen Notebooks zumindest berücksichtigen und lieber eine Nacht länger darüber schlafen, welche Aufgaben man in Zukunft konkret mit dem neuen Gerät erledigen will.
Benutze seit ca. einem halben Jahr ein M4 als 13Zöller und habe damit mein altes MBP aus 2020 ersetzt, das schon beim Bildschirmschoner heiß wurde. In Sachen Performance (z.B. Lightroom, Luminar) ist das Ding SOWAS von flott…Wahnsinn. Das Fehlen der Touchbar vermisse ich nicht, die Anschlüsse sind an der richtigen Stelle…einzig der kleine Speicher (256GB) ist nicht mehr zeitgemäß. Hängt meist ne SSD dran, und gut is.
Da Braucht man nicht abwägen. Das MacBook Air m4 reicht für 95 Prozent der Leute da draußen aus. 8 GB ram sind nicht Zukunftssicher. Dann lieber ein m4 mit 16 gb ram und 5 Jahre Ruhe.
Mein Macbook Air M1 hat auch nur 8GB RAM und ich merke es im täglichen Arbeiten überhaupt nicht.
Ich schneide auch meine Urlaubsvideos und editieren meine 40MP Fotos von der Kamera. Alles ohne Probleme.
Da das Neo diesen Anspruch nicht hat, reicht es für jeden der es kaufen wird locker aus. Und das auch noch für die nächsten Jahre.
Für alle Besucher dieser Seiter ist das Neo nicht die Zielgruppe. Auch nicht für jeden der weiß was RAM ist. Für alle anderen ist das Neo leistungsstark und zukunftssicher genug.
Für alle die daran zweifeln, sollten entweder direkt zum Air greifen oder ein Jahr warten bis der A19 Pro mit 12GB im Neo landet.
Also meine 8 GB mit dem MB Air M1 (256 GB) reichen mir auch seit über 5 Jahren. :)
Es kommt auf den Anwendungsfall an und für 90% reicht ein Neo, das schneller ist als unser M1.
Ich könnte mir vorstellen das ich nächsten 1-2 Jahren spontan auf ein Neo 2/3 mit 512 GB wechsel.
Genau. Hab den M2 noch mit 16GB. Sollte auch noch einige Jahre reichen.
Wurde jetzt, obwohl ich’s ned wirklich brauche ein MacBook Air M4 mit 512GB und 24GB RAM.
Das ist mein Midlife-Crisis-Produkt, aber das günstigste.
Andere kaufen sich Motorräder oder Angelboote – ich nur ein MacBook.
Mal schauen was meine Frau dazu sagt.
Ich könnte mir vorstellen, dass sie es gut findet, da man mit einem MacBook Air auf der Couch äußerst selten verunglücken wird… :))
Und jetzt nochmal auf die Preise geschaut…
kommt das Air nicht an das Neo (hier sogar noch der Bildungspreis zu beachten) heran.
800 vs 855 kommt nicht heran? Lies den Artikel nochmal und schau auf die Ausstattungsvarianten/details. Nicht vergessen dass das m4 voraussichtlich weiter sinkt und auch schon letztes Jahr deutlich günstiger zu haben war.
Die Psychologie hat dafür einen Fachbegriff: Decoy Effect (Köder-Effekt)
Dabei wird absichtlich eine dritte Option hinzugefügt, die das mittlere Produkt attraktiver erscheinen lässt.
Viele Leute wählen Laptop B, weil:
• A wirkt plötzlich zu schwach / basic
• C wirkt zu teuer
• B wirkt wie der „vernünftige Mittelweg“
MacBook Neo zu „Basic“, das Pro zu teuer. Gekauft wird das Air. Und am Ende des Jahres steigt der Umsatz des Air um ein Vielfaches.
Gebe dir schon Recht, aber das wird nicht die Intention von Apple sein.
Sonst hätte es das Neo schon vor 10 Jahren gegeben.
Nein, das Neo ist allein dafür da den Einstieg in die Apple Welt nochmal deutlich zu vereinfachen und Junge Leute in Ausbildung und Studium ins Eco System zu bringen.
Hä? Ich dachte das ist genau umgekehrt. Das teure Produkt gibt es nur, um das mittlere Produkt günstiger dastehen zu lassen. Glaube deine Logik zieht hier nicht.
Täuschen des Kunden um das teure zu kaufen. Typisch
Wo wird hier getäuscht?
Apple hat Marketing mal wieder durchgespielt. Mit dem Neo machen sie ordentlich Umsatz im Bildungsbereich und alle Privatkunden kaufen sich aufgrund des besseren Preis-Leistungs-Verhältnis das MacBook Air und haben damit mehr Geld ausgegeben, sprich Apple betreibt mal wieder Upselling vom feinsten – und es funktioniert.
Naja. Für Schüler und Studenten ist das Neo ja nochmal 100€ billiger. Listenpreis wohlgemerkt. Die Strassenpreise kommen ja erst noch. …
Nein 200 EUR, wenn man 512 mit 512 GB oder 256 mit 256 vergleicht. Das ist viel Geld für praktisch die gleiche Leistung.
Zielgruppe nicht verstanden – die zahlen noch mal 100€ weniger und das ist dann schon ein unterschied von 599 auf 855.
Sorry aber der Vergleich ist nicht richtig. Ich überlege gerade, welches Modell ich nehme und dann muss man auch ehrlich sein und 512 mit 512 GB vergleichen. Da sind wir dann bei 774 (Marktpreis Neo) zu 978 EUR. 200 EUR sind immerhin über 20% Unterschied. Der einzig nennenswerte Vorteil sind die 8 GB mehr RAM, aber wenn selbst Videoschnitt auf dem Neo problemlos funktioniert (wie z.B. von Rafael Zeier getestet) wüsste ich nicht, wozu man die 8GB braucht und ob man die überhaupt mal bemerkt. Beim Videos rendern ist das Air schneller – aber auch das schafft das Neo, nur eben etwas langsamer – und wäre für mich nicht relevant.