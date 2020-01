AirPlay 2 für Bose SoundTouch kommt im Februar

Bose will im kommenden Monat nun endlich die AirPlay-2-Updates für die Lautsprecher der SoundTouch-Reihe ausliefern. Der Hersteller entschuldigt sich in diesem Zusammenhang dafür, dass AirPlay 2 nicht wie beabsichtigt bereits im vergangenen Jahr für die Geräte bereitgestellt wurde. Man arbeite sehr hart an der Umsetzung des Vorhabens und rechne nun damit, dass die Aktualisierung bis Ende Februar zur Verfügung steht.

Zu einer ersten Ankündigung von AirPlay 2 für die SoundTouch-Lautsprecher hat sich Bose bereits im Sommer 2018 hinreißen lassen. Danach wurde es mit Blick auf dieses Thema allerdings ziemlich ruhig, lediglich verschiedene neuere Lautsprechermodelle aus der Smart-Speaker-Familie von Bose erhielten zwischenzeitlich Updates auf AirPlay 2.

Mit einer Mitteilung in den hauseigenen Supportforen greift Bose das Thema nun wieder auf und kündigt für nächsten Monat AirPlay-2-Updates für die folgenden Lautsprechermodelle an: