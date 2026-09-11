Aiper Smart Yard: Pool und Garten arbeiten künftig zusammen

Aiper will seine bislang weitgehend getrennten Geräte für Pool und Garten künftig stärker miteinander verzahnen. Zur IFA in Berlin hat der Anbieter dafür das Smart Yard Ökosystem vorgestellt. Poolroboter, Bewässerungssysteme, Mähroboter, Bodensensoren, Wetterstationen und Solarpaneele sollen über eine gemeinsame Plattform Daten austauschen und ihre Arbeit aufeinander abstimmen.

Die zentrale Aiper-App bündelt Karten, Zeitpläne und Sensordaten. Erkennt ein Bodensensor ausreichend Feuchtigkeit, kann eine geplante Bewässerung ausfallen. Bei Regen lassen sich Bewässerung und Poolpflege pausieren. Für längere Abwesenheiten sollen hinterlegte Routinen Garten und Pool möglichst selbstständig versorgen.

IrriSense 2 SE wird kompakter

Passend dazu erscheint der IrriSense 2 SE. Der neue Bewässerungshelfer kombiniert Steuerung, Sprenger und elektrisches Ventil in einem 30 Zentimeter hohen und 2,6 Kilogramm schweren Gehäuse. Die Installation soll rund zehn Minuten dauern. Bis zu sechs Bewässerungszonen lassen sich konfigurieren, die maximale Reichweite beträgt zwölf Meter beziehungsweise 445 Quadratmeter.

Damit fällt die neue Variante bei der Zonenzahl sogar etwas schlichter aus als der von uns ausprobierte IrriSense 2, der bis zu zehn Bereiche verwalten kann. Dafür bindet Aiper nun Bodenfeuchte und Wetterdaten enger in die automatische Steuerung ein. Optional lässt sich der IrriSense 2 SE über ein Solarpanel versorgen. Damit sollen bis zu neun Stunden Betrieb ohne Netzanschluss möglich sein.

Scuba V3 Ultra erkennt Schmutz per Kamera

Für den Pool bringt Aiper den Scuba V3 Ultra. Zwei Kameras erfassen Entfernungen über und unter Wasser und sollen mehr als 20 verschiedene Schmutzarten unterscheiden. Die Reinigung wird anschließend an Verschmutzung, Poolgröße, Wetter und hinterlegte Nutzervorgaben angepasst. Bilddaten sollen dabei weder gespeichert noch in die Cloud übertragen werden.

Der Roboter reinigt Boden, Wände, Wasserlinie, Oberfläche und flache Bereiche ab 20 Zentimetern Wassertiefe. Eine Kammer für Chlortabletten ergänzt das Gerät. Die Saugleistung gibt Aiper mit bis zu 32.200 Litern pro Stunde an, die Laufzeit bei der Bodenreinigung mit bis zu 240 Minuten. Schon beim Scuba V3 hatte Aiper Kamera und Objekterkennung eingeführt. Beim Ultra-Modell wird dieser Ansatz nun deutlich weiter ausgebaut.

Aipers IFA-Neuheiten im Überblick