AI Pin: Die ersten Rezensionen fallen (sehr) verhalten aus

Die Sperrfrist für die Veröffentlichung der ersten Rezensionen des so genannten AI Pin sind in der Nacht zum Freitag gefallen und sorgen für die ersten längeren Produktbesprechungen über das Wearable, das zwischenzeitlich als „Zukunft des Smartphones“ gefeiert wurde.

I’ve been testing the Humane AI Pin for the last few weeks. I thought it would be really cool, but it's literally not. As in, it actually gets hot. My short video review here: pic.twitter.com/3XCmbxQKKu

— Joanna Stern (@JoannaStern) April 11, 2024