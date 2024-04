Vodafone: Daten-Tarife jetzt direkt auf dem iPad buchbar

Der Düsseldorfer Mobilfunkanbieter Vodafone hat in Kooperation mit Apple eine neue Funktion eingeführt, die es iPad-Nutzern ermöglicht, neue Mobilfunkverträge direkt über ihr Tablet abzuschließen. Die neue „On-Device-Activation“ (ODA) ist in die Betriebssystemeinstellungen der iPads integriert und soll den Prozess der Tarifauswahl und -aktivierung vereinfachen.

Bilder: Vodafone

Mit der Einführung der ODA-Technologie bietet Vodafone als erster Mobilfunknetzbetreiber weltweit die Möglichkeit an, neue Mobilfunkverträge, ohne den Umweg über einen Webbrowser, direkt auf Apples Tablets zu buchen.

Neue Menüoption „Mobilfunktarife“

Dies geschieht über die neue Menüoption „Mobilfunktarife“ in den System-Einstellungen, wo Nutzer zwischen verschiedenen von Vodafone angebotenen Tarifen wählen können.

Nach der Auswahl eines Tarifs und dem Abschluss des Vertrages wird automatisch ein eSIM-Profil auf das Gerät geladen und aktiviert, sodass Nutzer umgehend den Zugang zum Mobilfunknetz erhalten. Laut Vodafone kann der Vorgang in wenigen Minuten abgeschlossen werden, dieser benötigt allerdings eine vorübergehende Internetverbindung per WLAN oder über den Hotspot eines in der Nähe befindlichen iPhones.

Tanja Reineke, die bei Vodafone den Mobilfunkbereich überblickt, merkt an, dass diese Neuerung die digitalen Produkte und Dienstleistungen für Kunden einfacher zugänglich machen soll und betont, dass der Buchungsprozess für iPad-Nutzer nun besonders komfortabel und zeitsparend sei.

Der neue Service steht iPad-Nutzern zur Verfügung, deren Geräte mit iPadOS 17.4 oder neuer betrieben werden und den Aufbau von Mobilfunkverbindungen per eSIM unterstützen.

Über eine integrierte eSIM verfügen:

iPad 7. Generation und neuer

iPad mini 5. und 6. Generation

iPad Air 3. Generation und neuer

iPad Pro 11″ 1. Generation und neuer

iPad Pro 12,9″ 3. Generation und neuer

Die neue ODA-Funktion ist mit Vodafones OneNumber-Angebot kompatibel, das Kunden des Mobilfunkanbieters erlaubt, bis zu zehn mobile Endgeräte unter einer einzigen Mobilfunknummer zu führen.