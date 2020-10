Gegen Streaming-Piraterie: Apple TV+ tritt aggressiver Lobby-Gruppe bei

Über die sogenannte „Alliance for Creativity“ sind wir das letzte Mal Ende 2019 gestolpert. Damals wurden im Rahmen einer koordinierten Aktion mehrerer Streaming-Anbieter die beiden Filesharing-Plattformen „Openload“ und „Streamango“ vom Netz genommen – statt einfach ins Leere zu laufen, verwiesen die Domains der zwielichtigen Seiten anschließend auf die Webseite der „Alliance for Creativity“.

Bei dem Interessenverband, der sich offiziell als „Alliance for Creativity and Entertainment“ (ACE) bezeichnet, handelt es sich um eine Lobby-Gruppe in der mehr als 30 Entertainment-Riesen organisiert sind, um Strategien zur Verteidigung urheberrechtlich geschützter Inhalte zu erarbeiten.

Strategie, die durchaus sichtbare Erfolge für sich verbuchen können. Im Fall von „Openload“ und „Streamango“ schalteten die Betreiber den gesamten Server-Park ohne polizeiliche Intervention ab und stimmten sogar zu, alle Aktivitäten einzustellen. Die rechtlichen Druckmittel der ACE scheinen überzeugend gewesen zu sein.

Die Filesharing-Seiten mit mehr als 1000 Servern in Rumänien, Frankreich und Deutschland sollen sich massiver Streaming-Piraterie schuldig gemacht und dabei mehr Traffic generiert haben, als viele der führenden Streaming-Anbieter.

Streaming-Piraterie: Apple TV+ kämpft jetzt mit

Fortan wird auch Apple den Interessenverband im Kampf gegen Streaming-Piraterie unterstützen. Darüber informiert die ACE jetzt in einer Pressemitteilung und führt an, dass das illegale Mitschneiden und Weiterverbreiten von Streaming-Inhalten 80% des aktuellen Piraterie-Geschehens ausmacht.

Statt als einfaches Mitglied wird Apple TV+ direkt als Mitglied des Verwaltungsrates einsteigen und damit auf Augenhöhe mit Amazon, Disney, NBC Universal, Netflix, Paramount, Sony Pictures und Warner Bros gegen die Verbreitung von Online-Piraterie kämpfen.