Afterglow bringt die fliegenden Toaster zurück auf den Mac

Fliegende Toaster dürften bei langjährigen Mac-Nutzern Erinnerungen wecken. In den 1990er-Jahren war die Bildschirmschoner-Sammlung „After Dark“ auf zahlreichen Macintosh-Rechnern zu finden. Die neue App Afterglow bringt den Klassiker nun auf aktuelle Macs.

Auf den seinerzeit genutzten Röhrenmonitoren gehörten Bildschirmschoner zum Standard, um das Einbrennen dauerhaft dargestellter Inhalte zu verhindern. „After Dark“ verband diese Funktion mit einer Reihe kultiger Animationen. Neben den fliegenden Toastern ließen sich auch ein Aquarium mit Fischen, ein Sternenhimmel und weitere Varianten aktivieren.

Originalcode statt Nachbau

Die App Afterglow wurde laut ihrem Entwickler speziell für die Ausführung der ursprünglichen After-Dark-Module konzipiert. Statt auf eine neu programmierte Nachbildung zu setzen, führt die Anwendung den originalen Programmcode der Module aus, die für die damals von Apple verwendeten Motorola-Prozessoren entwickelt wurden. Afterglow bildet jene Bestandteile der damaligen Macintosh-Systemumgebung nach, die für die Ausführung der Bildschirmschoner erforderlich sind.

Die After-Dark-Module selbst sind aus rechtlichen Gründen nicht in der Anwendung enthalten, lassen sich jedoch importieren. Wer die alte Software nicht mehr besitzt, findet verschiedene Versionen von After Dark im Internet Archive. Der Import kann direkt aus der Afterglow-App heraus angestoßen werden.

After Dark als regulärer Mac-Bildschirmschoner

Die importierten Module können nicht nur direkt in Afterglow gestartet werden. Die Anwendung bringt auch eine Erweiterung für die aktuelle Bildschirmschoner-Funktion von macOS mit. Damit lassen sich die fliegenden Toaster und andere Animationen aus den After-Dark-Paketen als reguläre Mac-Bildschirmschoner verwenden.

Hinter Afterglow steht der Entwickler Ben Haller, der sich bereits zuvor mit der Wiederbelebung alter Mac-Software beschäftigt hat. Mit Lunacy hat er bereits das ursprünglich als Teil von After Dark veröffentlichte Arcade-Spiel Lunatic Fringe auf aktuelle Computer zurückgebracht.