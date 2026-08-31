After Dark auf aktuelle Macs
Afterglow bringt die fliegenden Toaster zurück auf den Mac
Fliegende Toaster dürften bei langjährigen Mac-Nutzern Erinnerungen wecken. In den 1990er-Jahren war die Bildschirmschoner-Sammlung „After Dark“ auf zahlreichen Macintosh-Rechnern zu finden. Die neue App Afterglow bringt den Klassiker nun auf aktuelle Macs.
Auf den seinerzeit genutzten Röhrenmonitoren gehörten Bildschirmschoner zum Standard, um das Einbrennen dauerhaft dargestellter Inhalte zu verhindern. „After Dark“ verband diese Funktion mit einer Reihe kultiger Animationen. Neben den fliegenden Toastern ließen sich auch ein Aquarium mit Fischen, ein Sternenhimmel und weitere Varianten aktivieren.
Originalcode statt Nachbau
Die App Afterglow wurde laut ihrem Entwickler speziell für die Ausführung der ursprünglichen After-Dark-Module konzipiert. Statt auf eine neu programmierte Nachbildung zu setzen, führt die Anwendung den originalen Programmcode der Module aus, die für die damals von Apple verwendeten Motorola-Prozessoren entwickelt wurden. Afterglow bildet jene Bestandteile der damaligen Macintosh-Systemumgebung nach, die für die Ausführung der Bildschirmschoner erforderlich sind.
Die After-Dark-Module selbst sind aus rechtlichen Gründen nicht in der Anwendung enthalten, lassen sich jedoch importieren. Wer die alte Software nicht mehr besitzt, findet verschiedene Versionen von After Dark im Internet Archive. Der Import kann direkt aus der Afterglow-App heraus angestoßen werden.
After Dark als regulärer Mac-Bildschirmschoner
Die importierten Module können nicht nur direkt in Afterglow gestartet werden. Die Anwendung bringt auch eine Erweiterung für die aktuelle Bildschirmschoner-Funktion von macOS mit. Damit lassen sich die fliegenden Toaster und andere Animationen aus den After-Dark-Paketen als reguläre Mac-Bildschirmschoner verwenden.
Hinter Afterglow steht der Entwickler Ben Haller, der sich bereits zuvor mit der Wiederbelebung alter Mac-Software beschäftigt hat. Mit Lunacy hat er bereits das ursprünglich als Teil von After Dark veröffentlichte Arcade-Spiel Lunatic Fringe auf aktuelle Computer zurückgebracht.
Wie toll!
Und jetzt noch bitte den „Bad Dog“ wiederbeleben!!!
:-))
Note to myself: read the article…
Bad Dog ist auch dabei….
Für Romantiker gibt es immer einen Markt!
Viel Spaß damit.
Wow, da merkt man das Mann alt wird.
War aber eine schöne Zeit, als noch nicht jeder Dulli einen PC bedienen konnte
und Schreihälse nur am Stammtisch wüteten.
Wobei, bei mir damals die Toaster auf einem WinDoof PC fliegen mußten.
Bogglins war klasse …
Wehe, der Ton war an wenn man jemanden am Telefon hatte :-)
Ich vermisse unter Windows den guten alten „Johnny Castaway“ – hab mich oft dabei ertappt nur zuzuschauen, was ihm auf der Insel so alles passiert.
Der war genial
Das waren gute Zeiten… keine iPhones, kein KI-Mist. Ein einfaches OS vor „X“…
Nichts schlägt Johnny Castaway :)
Fehlt nur noch das Krümelmonster im Papierkorb, das immer „i looooove traaaaash“ gesungen hat wenn man was in den Papierkorb verschoben hat ;-)
Das war wohl eher Oskar
Es sei denn, es waren Kekse im Papierkorb, dann hätte das Krümelmonster Oskar die Tonne heiß gemacht und ihn verjagt.
Kennt noch jemand das Spiel „Barrack“? Da musste man mit einem beidseitigen Schwert Räume immer wieder teilen. Das suche ich bis heute… Das war so cool!
Ja, fand ich auch sehr cool
https://macintoshgarden.org/games/barrack
Herrliche Zeiten… ohne OS X… Erstellen eines bootfähigen Speichermediums? Kein Problem – Systemordner draufkopieren, fertig.