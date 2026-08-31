Originals und neue Katalog-Titel
Disney+: Diese Filme und Serien starten im September
Das Programm von Disney+ für den kommenden Monat liegt vor. Der Videodienst erweitert sein Programm wieder um einen bunten Mix aus Neustarts und Katalogtiteln. Zudem kündigt verschiedene Übertragungstermine für die Spiele der UEFA Women’s Champions League an.
City of Blood
Zu den Highlights im September zählt laut Disney die erste Staffel der Serie „City of Blood“, deren Starttermin für den 16. September vorgesehen ist. In einem vom Klimawandel und von Kriminalität geprägten Berlin leben die Wohlhabenden abgeschottet vom Rest der Bevölkerung. Die als Kinder getrennten Schwestern Bea und Phoebe wachsen in völlig unterschiedlichen Verhältnissen auf. Kurz vor entscheidenden Wahlen treffen ihre Wege wieder aufeinander. Dabei stoßen sie auf ein Netzwerk von Vampiren, das die Unterwelt beherrscht und zunehmend nach politischem Einfluss greift.
Chad Powers – Staffel 2
Bereits am 3. September startet die zweite Staffel von „Chad Powers”. Der Serienheld überzeugt auf dem Spielfeld, doch sein Verhalten sorgt bei Coach Hudson und Gerry für Misstrauen. Gleichzeitig droht Russ’ Täuschung aufzufliegen. Damit Chad die Saison übersteht und die Catfish erfolgreich bleiben, sind Russ und Danny ausgerechnet auf Rickys Hilfe angewiesen.
Alle Neustarts bei Disney+ im September:
1. September
- Dancing with the Stars: The Next Pro – Staffel 1 (OV/UT)
2. September
- Spind-Tagebücher: Descendants – Staffel 1 (Kurzgeschichten) (Disney)
- The One Shot – Staffel 1 (Staffelfinale) (Hulu) (OV/UT)
- LEGO® Star Wars: The Mandalorian (Star Wars)
5. September
- Chad Powers – Staffel 2
- Bleach: Thousand-Year Blood War – Staffel 4
- Das Band der Unterwelt – Staffel 1
7. September
- Futurama – Staffel 14 (Neue Episoden) (Hulu)
9. September
- Made in Korea – Staffel 2 (Hulu)
10. September
- Micky & Ich (Disney) (Shorts)
16. September
- City of Blood – Staffel 1
- Minimum Security – Staffel 1 (Hulu)
- Will Trent – Staffel 4 (Staffelfinale) (Hulu)
- 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Staffelfinale)
19. September
- Flex X Cop – Staffel 2 (Staffelfinale) (Hulu) (OV/UT)
21. September
- Becoming Her (Hulu)
23. September
- Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Staffelfinale) (Hulu)
26. September
- „Chiles Grubenunglück: Wettlauf gegen die Zeit“ – Staffel 1 (National Geographic)
29. September
- Sandokan – Staffel 1
30. September
- Return to Paradise – Staffel 1 & 2
- Yacht Deals Monaco – Staffel 1
- Die Simpsons – Staffel 37
- FXs „Adults” – Staffel 2 (Hulu)
- Marvels Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 5 (Marvel)
Die neuen Katalogtitel bei Disney+ im September:
1. September
- Zauberhafte Schwestern
2. September
- The Couple Next Door – Paare mit Geheimnissen – Staffel 1
- „Mord am Himmel: Wer hat Flug MH17 abgeschossen?“ (National Geographic)
- Naruto Shippuden – Staffel 2
3. September
- One Piece – Staffel 1-3
4. September
- Die Tribute von Panem
- Die Tribute von Panem – Catching Fire
- Die Tribute von Panem – Mockingjay – Teil 1
- Die Tribute von Panem – Mockingjay – Teil 2
- Johnny English – Jetzt erst recht
- Mr. Bean macht Ferien
- Eine zauberhafte Nanny
- Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer
- Paddington
- Paddington 2
- Monsieur Claude und seine Töchter
- Monsieur Claude und seine Töchter 2
9. September
- Sofia die erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Neue Episoden)
- Erzgebirgskrimi – Mordholz
- Erzgebirgskrimi – Über die Grenze
- Rosamunde Pilcher – Einspruch für die Liebe
- Harry Wild – Mörderjagd in Dublin – Staffel 1-4
- The Kollective
- In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte – Staffel 10
- Das zweite Attentat
11. September
- Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage
- Sammys Abenteuer 2
- Die Kleine Hexe
- Mullewapp – Das große Kinoabenteuer der Freunde
- Mullewapp – Eine schöne Schweinerei
- Shaun das Schaf – Der Film
- John Wick
- Zwei wie Pech und Schwefel
- Buddy haut den Lukas
- Das Krokodil und sein Nilpferd
- Sie nannten ihn Mücke
- Buddy in HongKong
- Sie nannten ihn Plattfuß – Buddy fängt nur große Fische
- Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle
- Nobody ist der Größte
- Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel
13. September
- The God of High School – Staffel 1
14. September
- Beyblade X – Staffel 2 (Neue Episoden)
16. September
- „Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen” – Staffel 10 (National Geographic)
- Patience – Staffel 1
18. September
- Asterix – Operation Hinkelstein
- Asterix und Obelix gegen Cäsar
- Asterix der Gallier
- Asterix erobert Rom
- Asterix und Obelix: Mission Kleopatra
- Auf in den Westen, Lucky Luke!
- Lucky Luke – Das große Abenteuer
20. September
- The Rising of the Shield Hero – Staffel 1
23. September
- A Discovery of Witches – Staffel 1-3
- Empire – Staffel 6
25. September
- Ballon
- Good Night, and Good Luck
- Inside Llewyn Davis
- O Brother, Where Art Thou?
28. September
- Yu-Gi-Oh! – Staffel 4
30. September
- Marvels „Triff Spidey und seine Super- Freunde“ – Staffel 5 (Kurzgeschichten)
- Hidden Agenda – Staffel 1
- March of the Penguins
Das liest sich ähnlich spannend, wie das Programm von ARD und ZDF. Danke, lieber nicht
Toy Story 5 soll doch auch am 23.09. bei Disney plus verfügbar sein
Das Desaster mit Dolby und Co hat mir gezeigt, das Kaufen von Filmen (wenn Preis reduziert) ist eine gute Sache, was die Qualität und letztlich auch den Preis angeht-billiger als stream Abo. Gezieltes Schauen von Inhalten.
Cheap Charts App ist toll, alle Angebote in Wunschpreise der Filme die man haben will im Überblick.
Du sprichst wohl von „gekauften “ digitalen Lizenzen, oder? Hiesige Gesetze schützen zwar ein wenig, aber im Zweifelsfall sind die schnell mal weg oder es fehlt halt plötzlich eine Tonspur, etc. Halbwegs sicher bist du nur mit Disk. Und auch das hat Grenzen.
Ab 2.9. gibt es auch The Mandalorian & Grogu -> habt ihr vergessen und dürfte so ziemlich das Zugpferd für September sein.
Weiterhin natürlich ohne HDR und somit für mich wertlos.
Habe den im Kino gesehen und fand den Film richtig schlecht. Kaum Handlung und nur sinnlose Action. Viel schlechter als die Serie. Die war wirklich gut.
Ging mehr auch so. Ich wollte mir nur manche Szenen vom Ende noch mal anschauen, da die im Kino so dunkel waren, dass man kaum was erkennen konnte. Da es bei Disney aber kein HDR mehr gibt, fällt dieses Vorhaben auch ins Wasser.
Für mich auch ein absolutes Beispiel für liegengelassene Chancen – leider!
Nur weil es mich wirklich interessiert: Du kannst einen Film nicht anschauen ohne HDR? Ernsthaft? Nur weil du weißt es fehlt oder was genau macht es für dich wertlos?
Bleach Staffel vier ist doch schon längst online und mit „The End“ doch auch schon abgeschlossen, oder?
Warum wird das für September extra nochmal erwähnt?
Oder wird es noch weitere Folgen geben?
Fehlt „Only Murders in the Building“ am 9. September.