Disney+: Diese Filme und Serien starten im September

Das Programm von Disney+ für den kommenden Monat liegt vor. Der Videodienst erweitert sein Programm wieder um einen bunten Mix aus Neustarts und Katalogtiteln. Zudem kündigt verschiedene Übertragungstermine für die Spiele der UEFA Women’s Champions League an.

City of Blood

Zu den Highlights im September zählt laut Disney die erste Staffel der Serie „City of Blood“, deren Starttermin für den 16. September vorgesehen ist. In einem vom Klimawandel und von Kriminalität geprägten Berlin leben die Wohlhabenden abgeschottet vom Rest der Bevölkerung. Die als Kinder getrennten Schwestern Bea und Phoebe wachsen in völlig unterschiedlichen Verhältnissen auf. Kurz vor entscheidenden Wahlen treffen ihre Wege wieder aufeinander. Dabei stoßen sie auf ein Netzwerk von Vampiren, das die Unterwelt beherrscht und zunehmend nach politischem Einfluss greift.

Chad Powers – Staffel 2

Bereits am 3. September startet die zweite Staffel von „Chad Powers”. Der Serienheld überzeugt auf dem Spielfeld, doch sein Verhalten sorgt bei Coach Hudson und Gerry für Misstrauen. Gleichzeitig droht Russ’ Täuschung aufzufliegen. Damit Chad die Saison übersteht und die Catfish erfolgreich bleiben, sind Russ und Danny ausgerechnet auf Rickys Hilfe angewiesen.

Alle Neustarts bei Disney+ im September:

1. September

Dancing with the Stars: The Next Pro – Staffel 1 (OV/UT)

2. September

Spind-Tagebücher: Descendants – Staffel 1 (Kurzgeschichten) (Disney)

– Staffel 1 (Kurzgeschichten) (Disney) The One Shot – Staffel 1 (Staffelfinale) (Hulu) (OV/UT)

– Staffel 1 (Staffelfinale) (Hulu) (OV/UT) LEGO® Star Wars: The Mandalorian (Star Wars)

5. September

Chad Powers – Staffel 2

– Staffel 2 Bleach: Thousand-Year Blood War – Staffel 4

– Staffel 4 Das Band der Unterwelt – Staffel 1

7. September

Futurama – Staffel 14 (Neue Episoden) (Hulu)

9. September

Made in Korea – Staffel 2 (Hulu)

10. September

Micky & Ich (Disney) (Shorts)

16. September

City of Blood – Staffel 1

– Staffel 1 Minimum Securit y – Staffel 1 (Hulu)

y – Staffel 1 (Hulu) Will Trent – Staffel 4 (Staffelfinale) (Hulu)

– Staffel 4 (Staffelfinale) (Hulu) 9-1-1: Notruf L.A. – Staffel 9 (Staffelfinale)

19. September

Flex X Cop – Staffel 2 (Staffelfinale) (Hulu) (OV/UT)

21. September

Becoming Her (Hulu)

23. September

Grey’s Anatomy – Staffel 22 (Staffelfinale) (Hulu)

26. September

„Chiles Grubenunglück: Wettlauf gegen die Zeit“ – Staffel 1 (National Geographic)



29. September

Sandokan – Staffel 1

30. September

Return to Paradise – Staffel 1 & 2

– Staffel 1 & 2 Yacht Deals Monaco – Staffel 1

– Staffel 1 Die Simpsons – Staffel 37

– Staffel 37 FXs „Adults” – Staffel 2 (Hulu)

– Staffel 2 (Hulu) Marvels Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 5 (Marvel)

Die neuen Katalogtitel bei Disney+ im September:

1. September

Zauberhafte Schwestern

2. September

The Couple Next Door – Paare mit Geheimnissen – Staffel 1

– Staffel 1 „Mord am Himmel: Wer hat Flug MH17 abgeschossen?“ (National Geographic)

(National Geographic) Naruto Shippuden – Staffel 2

3. September

One Piece – Staffel 1-3

4. September

Die Tribute von Panem

Die Tribute von Panem – Catching Fire

Die Tribute von Panem – Mockingjay – Teil 1

– Teil 1 Die Tribute von Panem – Mockingjay – Teil 2

– Teil 2 Johnny English – Jetzt erst recht

Mr. Bean macht Ferien

Eine zauberhafte Nanny

Eine zauberhafte Nanny – Knall auf Fall in ein neues Abenteuer

Paddington

Paddington 2

Monsieur Claude und seine Töchter

Monsieur Claude und seine Töchter 2

9. September

Sofia die erste: Königliche Zauberschule – Staffel 1 (Neue Episoden)

– Staffel 1 (Neue Episoden) Erzgebirgskrimi – Mordholz

Erzgebirgskrimi – Über die Grenze

Rosamunde Pilcher – Einspruch für die Liebe

Harry Wild – Mörderjagd in Dublin – Staffel 1-4

– Staffel 1-4 The Kollective

In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte – Staffel 10

– Staffel 10 Das zweite Attentat

11. September

Abenteuer – Die Suche nach der geheimen Passage

Sammys Abenteuer 2

Die Kleine Hexe

Mullewapp – Das große Kinoabenteuer der Freunde

Mullewapp – Eine schöne Schweinerei

Shaun das Schaf – Der Film

– Der Film John Wick

Zwei wie Pech und Schwefel

Buddy haut den Lukas

Das Krokodil und sein Nilpferd

Sie nannten ihn Mücke

Buddy in HongKong

Sie nannten ihn Plattfuß – Buddy fängt nur große Fische

Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle

Nobody ist der Größte

Hector, der Ritter ohne Furcht und Tadel

13. September

The God of High School – Staffel 1

14. September

Beyblade X – Staffel 2 (Neue Episoden)

16. September

„Ice Road Rescue – Extremrettung in Norwegen” – Staffel 10 (National Geographic)

– Staffel 10 (National Geographic) Patience – Staffel 1

18. September

Asterix – Operation Hinkelstein

Asterix und Obelix gegen Cäsar

Asterix der Gallier

Asterix erobert Rom

Asterix und Obelix: Mission Kleopatra

Auf in den Westen, Lucky Luke!

Lucky Luke – Das große Abenteuer

20. September

The Rising of the Shield Hero – Staffel 1

23. September

A Discovery of Witches – Staffel 1-3

– Staffel 1-3 Empire – Staffel 6

25. September

Ballon

Good Night, and Good Luck

Inside Llewyn Davis

O Brother, Where Art Thou?

28. September

Yu-Gi-Oh! – Staffel 4

30. September