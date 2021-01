Affinity: Alle Apps 90 Tage kostenlos und 50% günstiger

Die für ihren Photoshop-Konkurrenten Affinity Photo bekannte Software-Schmiede Serif bietet ihre gesamtes Portfolio an Mac- und Windows-Applikationen allen interessierten Anwender zur kostenlosen dreimonatigen Nutzung an und wiederholt damit ein Corona-Angebot, das so ähnlich bereits vor einem guten Jahr in Anspruch genommen werden konnte.

Zusätzlich zur dreimonatigen Gratis-Phase hat Serif die veranschlagten Preise für die einzelnen Mitglieder der Affinity-Familie halbiert. Statt für 54,99 Euro werden Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher vorübergehend zum Einmalpreis von jeweils 27,99 Euro angeboten.

Publisher, Photo und Designer 90 Tage kostenlos

Die Affinity-Applikationen konkurrieren mit den inzwischen fast nur noch im Abo angebotenen Creative-Suite-Anwendungen von Adobe. Während es Affinity Photo mit Adobe Photoshop aufnimmt, konkurriert Affinity Designer mit Adobe Illustrator, der Affinity Publisher will Nutzer von Adobe InDesign abwerben. Für alle von Serif angebotenen Applikationen gibt es eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

Alle Anwendungen lassen sich einzeln als voll funktionsfähige Desktop-Applikationen einsetzen, erkennen jedoch wenn die beiden anderen Apps installiert sind und bieten Nutzern hier den schnellen Wechsel zwischen den Applikationen an.

Um die 90-tägigen Testversionen aus dem Netz zu laden, müsst ihre euch kurz mit eurer E-Mail-Adresse registrieren – das Formular dazu und weitere Details zur heute angelaufenen Aktion könne dieser Sonderseite entnommen werden.

Auch iPad-Applikationen im Preis halbiert

Während Affinity Publisher aktuell nur in Versionen für Mac und Windows bereitsteht, lassen sich Affinity Designer und Affinity Photo auch in einer Ausgabe für das iPad aus dem App Store laden. Diese wurde ebenfalls im Preis reduziert und sind vorübergehend für 10,99 Euro statt 21,99 zu haben.