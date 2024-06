Adobe: US-Behörde klagt wegen verschleierten Abo-Kosten

Adobe hat gerade keinen guten Lauf. Der Software-Anbieter sieht sich in den USA mit einer Klage der Handelskommission FTC konfrontiert. Adobe wird darin vorgeworfen, Gebühren zu verschleiern und seinen Kunden das Kündigen von Software-Abonnements schwer zu machen.

Die Klage der FTC richtet sich gleichermaßen gegen Adobe als Firma wie auch zwei Mitglieder der Geschäftsführung. Diese würden die Verbraucher täuschen, indem sie die bei einer vorzeitigen Kündigung der beliebtesten Adobe-Abonnements anfallenden Gebühren verbergen und den Kündigungsvorgang für Verbraucher somit erschweren.

Adobe bewirbt seine Creative-Cloud-Abos mit dem Passus „Jährlich – Monatliche Zahlung“. Will man ein solches Abo vor dem Ablauf des ersten Jahres kündigen, so bekommt man pauschal die Hälfte der noch verbleibenden Monatsgebühren in Rechnung gestellt, was sich zu einer stattlichen Summe addieren kann.

Die Behörde stört sich offenbar in erster Linie daran, dass Adobe die verpflichtende Jahresbindung während des Abonnementabschlusses nicht klar herausstellt. Konkrete und ausführliche Vertragsbedingungen sind auf der Adobe-Webseite nur vergleichsweise schwer zu finden.

Die FTC hat ihre Beschwerde beim zuständigen Gericht in Kalifornien eingereicht. Dort wird nun über den Fortgang des Verfahrens entschieden.

In der vergangenen Woche sah sich Adobe aufgrund einer Änderung in seinen Nutzungsbedingungen massiv in der Kritik. Man konnte die Aktualisierung zumindest so verstehen, dass das Unternehmen die Inhalte seiner Nutzer dazu verwendet, seine eigene KI zu trainieren.

Here it is. If you are a professional, if you are under NDA with your clients, if you are a creative, a lawyer, a doctor or anyone who works with proprietary files – it is time to cancel Adobe, delete all the apps and programs. Adobe can not be trusted. pic.twitter.com/LFnBbDKWLC

— Wetterschneider (@Stretchedwiener) June 5, 2024