Deutsche nutzen das Internet im Schnitt 10 Stunden am Tag

Die Postbank hat im Rahmen ihrer regelmäßig durchgeführten Digitalstudie die Internetnutzung in Deutschland analysiert und legt auch schon erste Zahlen für das laufende Jahr 2024 vor. Im Durchschnitt waren die Bundesbürger im aktuellen Jahr pro Woche 69 Stunden online.

Personen unter 40 Jahren bringen es hier sogar auf 85 Wochenstunden, während die ältere Personengruppe über 40 Jahren das Internet lediglich rund 62 Stunden pro Woche nutzt – das sind tägliche Nutzungszeiten zwischen knapp neun bis zu zwölf Stunden.

Angesichts dieser heftigen Werte haben wir ein wenig nachgehakt und uns nach der konkreten Fragestellung erkundigt. Die Fragen waren so formuliert, dass in der Tat sämtliche Internetnutzung mit einbezogen wird, also beispielsweise auch das Streamen von Musik und Video. Der Fokus lag auf der Frage nach der Geräteart und der Gesamtzeit, über die man damit Internetanwendungen ausführt.

Aber selbst dann sind die Zahlen durchaus stattlich. Allerdings hat die Postbank im Vergleich zum vergangenen Jahr einen leichten Rückgang verzeichnet. Im Vorjahr lag der Durchschnittswert mit 71 Wochenstunden nochmals um zwei Stunden höher. Zuvor ist die mit Internetanwendungen verbrachte Zeit stetig angestiegen.

Smartphone liegt deutlich vorne

Bei den zum Surfen im Internet genutzten Geräten steht das Smartphone deutlich an der Spitze. 86 Prozent der Befragten haben angegeben, dass sie das Internet (auch) mit dem Smartphone nutzen. Mobile Computer stehen mit 67 Prozent auf dem zweiten Rang, gefolgt von Tablets (48%), Desktop-Computern (47%) und Smart TVs (46%).

Eine Überraschung sind zumindest für uns die stark unterschiedlichen Zeiten der Internetnutzung, wenn man die Ergebnisse auf die Bundesländer bezogen ansieht. Brandenburg liegt hier mit fast 83 Wochenstunden an erster Stelle, während das Internet den Menschen in Baden-Württemberg gerade mal 56 Stunden pro Woche wert ist.

Die Ergebnisse basieren auf der Befragung einer bevölkerungsrepräsentative Gruppe von 3.171 Bundesbürgern, die auf dem Zensus 2021 des Statistischen Bundesamtes basiert.