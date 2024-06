Proton: Neugegründete Stiftung soll Unabhängigkeit wahren

Der Onlinedienst Proton wird fortan von einer Stiftung kontrolliert. Die Unternehmensgründer wollen auf diese Weise sicherstellen, dass die ursprünglichen Ziele des Angebots gewahrt bleiben. Proton ist für seinen besonderen Fokus auf den Schutz der persönlichen Daten bekannt und wurde mit dem Ziel gegründet, ein Internet zu schaffen, bei dem die Menschen und nicht der Profit im Vordergrund stehen.

Die neu geschaffene Proton-Stiftung agiert dabei als Non-Profit-Organisation nach dem Schweizer Recht. Als Hauptaktionär behält die Organisation die Kontrolle über Proton und die zugrundeliegenden Regularien stellen zugleich sicher, dass sich daran nichts ändern kann. Ohne die Zustimmung der Stiftung kann keine Änderung der Kontrolle über Proton erfolgen, auf diese Weise lässt sich beispielsweise auch verhindern, dass im Rahmen einer Übernahme ein neuer Eigner das Wort erhält, dessen Ziele nicht im Einklang mit den Statuten von Proton stehen.

Förderung des Gemeinwohls

Die Stiftung soll zudem einen dauerhaften Zuschuss in Höhe von einem Prozent der von Proton erwirtschafteten Einnahmen erhalten und dieses Geld dann für wohltätige Aktivitäten verwenden. Proton hat nach eigener Auskunft bislang schon mehr als 2,7 Millionen Schweizer Franken an Organisationen in der ganzen Welt vergeben. Interessenten können sich entweder bewerben oder von der Proton-Community nominiert werden.

Im Kuratorium der Stiftung sitzt neben dem Proton-Gründer Andy Yen unter anderem auch als Begründer des World Wide Web bekannte Informatiker Tim Berners Lee.

Proton inzwischen breit aufgestellt

Proton hat sich sich einen Namen als Online-Dienstleister gemacht, der in besonderem Maß auf den Schutz der persönlichen Daten seiner Nutzer achtet. Das Angebot von Proton umfasst neben einem E-Mail-Dienst inzwischen auch Online-Speicherplatz und einen Online-Kalender sowie einen Cloud-basierten Passwortmanager und eine VPN-Lösung.