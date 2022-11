Adobe Photoshop und Lightroom: Jahreszugriff für nur 89 Euro

Vorneweg die Erinnerung: Das gesamte, erst kürzlich neu gestartete Affinity-Paket aus Affinity Designer, Affinity Photo und Affinity Publisher für Mac, iPad und Windows lässt sich aktuell noch für 119 Euro erwerben. Ganz ohne Abo, im Einmalkauf.

Wenn es ohne Photoshop nicht geht

Wer jedoch auf die Bildbearbeitung Photoshop angewiesen ist, der kommt inzwischen nicht mehr an der kontinuierlichen Jahreszahlung in Richtung Adobe vorbei. Glücklicherweise bietet der Software-Konzern nicht nur sein teures Creative-Cloud-Abonnement an, sondern stellt ein spezielles Photoshop-Abo bereit, das ausschließlich die jährliche Nutzung von Adobe Photoshop, Adobe Lightroom und den Mobil-Anwendungen für iPad und iPhones beinhaltet.

Das sogenannte Adobe Foto-Abo wird üblicherweise für um die 130 Euro angeboten, geht etwa zwei Mal im Jahr jedoch für unter 90 Euro über den Tresen. Neben einer Frühjahrsaktion reduziert Adobe das Foto-Abo meist im Laufe der Black-Friday-Woche – jetzt ist es wieder so weit.

Aktuell lässt sich der Jahreszugriff auf Adobe Photoshop und Lightroom wieder für nur 89 Euro mitnehmen und so pauschal ein Jahr im Voraus begleichen. Eine Aktion, die bereits zahlende Anwender unbedingt mitnehmen und ihr Konto so schon vor beginn des nächsten Abrechnungszeitraums verlängern sollten. Macht man dies nicht, stellt Adobe zur nächstenAbo-Erneuerung schlicht den regulären Listenpreis in Rechnung – eine Erfahrung, die wir bereits machen konnten, aber definitiv nicht empfehlen können.

Auf zwei Rechnern gleichzeitig

Das Adobe Foto-Abo wird mit einer Adobe-ID verknüpft, lässt sich im Alltagseinsatz allerdings auf zwei Rechnern gleichzeitig nutzen. Soll Photoshop dann auf einem dritten Rechner aktiviert werden muss gewählt werden, auf welchem der beiden bereits aktivierten Macs die Photoshop-Installation vorübergehend deaktiviert werden soll. Grundsätzlich lässt sich allerdings beliebig oft zwischen aktiven Rechnern hin und her springen.