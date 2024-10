Adobe Fresco lässt sich jetzt kostenlos nutzen

Adobe bietet seine vor fünf Jahren vorgestellte Mal- und Zeichen-App Fresco ab sofort für alle Nutzer kostenlos an. Mit der Umstellung auf ein kostenloses Modell wolle man noch mehr Menschen den Zugang zu digitalen Zeichen- und Malwerkzeugen ermöglichen. Die Anwendung wurde seit ihrem Start im November 2019 stetig weiterentwickelt und verfügt laut Adobe mittlerweile über mehr als 120 Funktionen.

Die von Adobe Fresco angebotenen Werkzeuge sind vor allem für den Einsatz auf Touch-Bildschirmen ausgelegt, allem voran dürfte hier das iPad mit dem Apple Pencil als Eingabewerkzeug stehen.

Mehr als 1.000 Pinsel-Werkzeuge

Adobe beschreibt Fresco als optimales Werkzeug für das Arbeiten mit digitalen Medien. Die App soll gleichermaßen Hobbykünstler wie auch an professionelle Anwender ansprechen, die in Bereichen wie Animation, Illustration oder Grafikdesign tätig sind. Die in der Anwendung verfügbaren mehr als 1.000 verschiedenen Pinsel-Werkzeuge sollen dem Anbieter zufolge realistische Mal- und Zeichen-Erfahrungen bieten. Zudem haben Nutzer die Möglichkeit, eigene Pinsel in die App zu importieren. Dank der Möglichkeit, Vektor- und Rastergrafiken zu kombinieren, könne man mithilfe von Fresco komplexe Kunstwerke schaffen.

Natürlich streicht Adobe die ursprünglich mit 10,99 Euro im Monat veranschlagten Nutzungsgebühren für Fresco nicht ohne Hintergedanken. Dank der Anbindung an andere Adobe-Produkte kann man in Fresco erstellte Skizzen und Entwürfe direkt in Programmen wie Photoshop oder Illustrator weiterbearbeiten.

Kostenlos im App Store erhältlich

Adobe Fresco lässt sich kostenlos im App Store laden und setzt für die Benutzung mindestens iOS 16 beziehungsweise iPadOS 16 voraus. Details zu den Hardware-Voraussetzungen lassen sich hier bei Adobe nachlesen. Im Deutschen App Store sind zwar noch die In-App-Gebühren für die Nutzung der App über die Probezeit hinaus gelistet, diese sollten allerdings ab sofort wegfallen.