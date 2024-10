eero Outdoor 7: WLAN für den Garten und die Terrasse

Mit dem neuen eero Outdoor 7 erweitert Amazon sein Router-Angebot um ein speziell für den Einsatz im Freien konzipiertes Modell. Interessenten in Deutschland müssen sich allerdings noch etwas gedulden, zum Start wird das neue Gerät ausschließlich in den USA angeboten.

Mit dem eero Outdoor 7 verspricht Amazon ein für extreme Witterungsbedingungen konzipiertes Gerät, das bei Temperaturen von -40 bis 55 Grad Celsius arbeiten sowie Wind, Regen und Schnee standhalten kann. Mit einer Schutzklasse von IP66 ist das neue Zubehör gegen Staub und Strahlwasser geschützt. Diese Eigenschaften sollen dafür sorgen, dass eero-Nutzer auch im Garten oder auf der Terrasse ohne großen Installationsaufwand zuverlässige WLAN-Verbindungen nutzen können.

2,5 Gigabit und PoE-Option

Der eero Outdoor 7 verfügt über einen 2,5-Gigabit-Ethernet-Port und lässt sich auch mithilfe von Power-over-Ethernet (PoE) mit Strom versorgen, was zumindest in manchen Fällen eine einfachere Installation ermöglicht. Ansonsten kann das Gerät mit einem PoE+-Adapter an eine vorhandene Steckdose angeschlossen werden.

Als maximaler Abdeckungsbereich werden 1.400 Quadratmeter angegeben. Solche Zahlen sind ja in der Regel nicht viel wert, abhängig von den lokalen Gegebenheiten kann die Reichweite aber auch erhöht werden, indem man mehrere der Geräte miteinander verbindet. Der eero Outdoor 7 setzt auf die bereits von anderen eero-Geräten bekannte TrueMesh-Technologie für eine dynamische Anpassung des Datenverkehrs an die schnellste verfügbare Route. Dank der Unterstützung von Wi-Fi 7 sind zumindest theoretisch maximale Übertragungsgeschwindigkeiten von 2,1 Gbps möglich. Darüber hinaus fungiert der neue eero auch als Smart-Home-Hub und ist mit Standards wie Thread, Zigbee und Matter kompatibel.

In den USA ab 349 Dollar

Der eero Outdoor 7 wird mit Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandflächen geliefert und soll demnächst zum Preis von 349,99 Dollar ohne und 399,99 Dollar mit einem ebenfalls für den Außeneinsatz geeigneten PoE-Adapter erhältlich sein.