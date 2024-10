Plugable will USB-C-Ladeleiste mit 10 Anschlüssen bringen

Es ist noch nicht allzu lange her, da hatten wir den Bedarf an Multiport-USB-C-Ladegeräten zum Thema. Endgeräte sind aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen inzwischen ja nahezu ausnahmslos mit USB-C-Anschlüssen ausgestattet, allerdings haben Ladegeräte, die ausschließlich USB-C-Anschlüsse und diese am besten noch in großer Zahl bereitstellen, weiterhin Seltenheitswert.

Der Anbieter Plugable will hier nun gegensteuern und wirbt auf Kickstarter für das 10-fach-Ladedock PS-10CC. Damit sollen ausreichend USB-C-Ladeplätze für Familien oder auch die Verwendung im Geschäftsumfeld bereitgestellt werden.

Aber aufgepasst: Der Name USB-C-Ladedock lässt bereits darauf schließen, dass es sich hier lediglich um eine Art Stromverteiler handelt. Ein Netzteil ist nicht integriert, sondern muss separat beigesteuert oder mitgekauft werden.

Nur ein Verteiler für Ladestrom

Das Plugable PS-10CC ist so konzipiert, dass es den Anschluss von Netzteilen mit bis zu 100 Watt unterstützt und die Leistung eines verbundenen Netzgeräts so auf die Anschlüsse verteilt, dass verbundene Geräte jeweils optimal mit Ladestrom versorgt werden. Maximal können bis zu 100 Watt über einen einzelnen Anschluss ausgegeben werden.

Preislich liegt das neue Ladedock im Rahmen der Kickstarter-Aktion im günstigsten Fall bei 59 Dollar. Will man ein passendes Netzteil dazu, wird das Ganze teuer. Allerdings hat Plugable hier nur für den US-Markt passende Netzteile im Paket, sodass diese Option für Nutzer in Europa ohnehin nicht in Frage kommt.

Wenn möglich, tut man vielleicht auch gut daran, noch etwas zu warten. Das Angebot an Mehrfach-Ladegeräten für USB-C-Geräte dürfte über die nächsten Monate hinweg stetig wachsen.

Multiport-Ladegeräte mit USB-C

Als wir die Multiport-Ladegeräte mit USB-C das letzte Mal zum Thema hatten, sind die folgenden Leser-Empfehlungen in den Kommentaren aufgeschlagen: