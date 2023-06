Photoshop mit integrierter KI: „Generative Füllung“ als Beta verfügbar

„Generative Füllung“ integriert die von grafischen KI-Werkzeugen bekannten Funktionen direkt in die Bildbearbeitungs-App von Adobe. Man kann die neue Option dazu verwenden, Bildinhalte hinzuzufügen, zu entfernen und zu erweitern oder auch um Bilder komplett neu zu erstellen. Ihr müsst dazu lediglich eine Auswahl erstellen und bekommt dann in der ebenfalls neuen, direkt unter dem aktiven Objekt eingeblendeten kontextbezogenen Taskleiste die Möglichkeit, die gewünschten Änderungen in Textform einzugeben.

Nutzer von Adobe Photoshop haben jetzt die Möglichkeit, mithilfe der Funktion „ Generative Füllung “ eine in den Arbeitsprozess integrierte, eindrucksvolle KI-Implementierung auszuprobieren. Die Funktion steht als Beta-Fassung in der Desktop-Version von Photoshop bereit.

