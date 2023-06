Action-Adventure „No Man’s Sky“ für Mac erschienen

Was dahinter steckt, bleibt selbstverständlich abzuwarten. Allerdings liegt hier natürlich nahe, dass man dergleichen dahingehend interpretiert, dass No Man’s Sky einen Demo-Auftritt im Rahmen der WWDC-Keynote und hier vielleicht im Speziellen im Zusammenhang mit dem von Apple erwarteten Headset hat.

Die Tatsache, dass No Man’s Sky grundsätzlich auch schon als VR-Version verfügbar ist, sorgt im Apple-Umfeld derzeit für etliche Spekulationen. Nicht zuletzt tragen hier auch die Entwickler des Spiels ihren Teil dazu bei, indem sie beispielsweise auf Twitter eine „ weitere Überraschung in der nahen Zukunft “ versprechen.

Wer No Man’s Sky bei Steam bereits für eine andere Plattform erworben hat, kann die Mac-Version ohne zusätzliche Kosten nutzen. Damit verbunden wird auch das plattformübergreifende Spiel unterstützt, egal ob die Nutzer die Mac-Version von No Man’s Sky nutzen oder das Spiel auf der Xbox, PlayStation, einem Windows-Computer oder mit einer VR-Brille spielen.

Als das hinter dem Action-Adventure No Man’s Sky stehende Entwicklerstudio Hello Games im vergangenen Jahr seine Auftritt auf der Entwicklerkonferenz WWDC hatte, war im Zusammenhang mit der Vorführung einer für Apple-Prozessoren optimierten Version des Spiels noch von einer Veröffentlichung bis Ende 2022 die Rede. Immerhin haben es die Entwickler noch geschafft, den Titel auch für Apple-Nutzer auf den Markt zu bringen, bevor sich ihr Versprechen zum ersten Mal jährt. Über Steam ist No Man’s Sky zum Kaufpreis von 58,99 Euro jetzt auch als Mac-Version erhältlich. Eine über den Mac App Store vertriebene Version soll folgen.

