Meta Quest 3: Daran muss sich das Apple-Headset messen

Wenn Apple am Montag ein eigenes Mixed-Reality-Headset vorstellt, muss es sich allem voran mit dem Meta Quest 3 messen. Der Facebook-Konzern Meta hat die neue Version seines Headsets jetzt offiziell angekündigt und will die Produktneuheit im Herbst zu Preisen ab 499,99 Dollar in den Handel bringen. Auch der Preis für das Vorgängermodell wird noch vor der Apple-Keynote deutlich reduziert, Quest 2 wird ab Sonntag für 299,99 Dollar zu haben sein.

Während Meta mit diesen Preisen zweifellos auf den breiten Markt setzt, wird Apple nachgesagt, hier ein Auge auf finanzkräftige Kunden geworfen zu haben. Die für das Apple-Headset erwarteten Preise von 2.000 Dollar oder gar mehr soll dann ein Premiumangebot mit gleichermaßen hochwertiger Hard- und Software rechtfertigen.

Meta kann derweil auf entsprechende Erfahrung in diesem Produktbereich setzen und kündigt die dritte Generation seines Quest-Headsets mit einer Reihe von nennenswerten Verbesserungen an. Allem voran präsentiert sich die die als „virtual and mixed reality headset“ vermarktete Brille rund 40 Prozent schlanker als der Vorgänger und soll dementsprechend auch deutlich komfortabler sein.

Meta-Chef Mark Zuckerberg beschreibt das Meta Quest 3 als erstes Mainstream-Headset mit hochauflösender Mixed-Reality-Farbdarstellung. Unter der Haube sorgen dabei neue Snapdragon-Prozessoren von Qualcomm für die zweifache Grafikleistung verglichen mit dem Vorgänger des Headsets. Apple wird hier mit hauseigenen Prozessoren punkten können.

Apple wird besser aber auch deutlich teurer sein

Das neue Meta-Headset verfügt über eine Video-Pass-Through-Funktion und erfasst die Außenwelt mithilfe von zwei Kameras auf der nach vorne gerichteten Außenseite. Auf diese Weise kann die Umgebung in Spiele und Anwendungen mit einbezogen werden. Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman konnte die Quest 3 bereits ausprobieren und berichtet, dass die Funktion gegenüber dem Vorgängermodell deutlich verbessert wurde und er sogar sein iPhone mit aufgesetzter Brille bedienen konnte. Allerdings werde sich Apple mit einer auf rund einem Dutzend Kameras basierenden Technologie noch einmal deutlich absetzen.

Insgesamt zeigt sich Gurman jedenfalls beeindruckt von der neuen Version des Meta-Headsets und betont damit verbunden besonders den Mixed-Reality-Fokus des Geräts, die stark verbesserten Video-Pass-Through-Funktionen und die Leistungssteigerung.

Diese Spiele kommen für Meta Quest 3

Meta hat mit der Ankündigung verbunden auch eine Vorschau auf die für das neue Headset anstehenden Spiele veröffentlicht. Gaming steht beim Meta Quest im Vordergrund und für dieses Jahr wurden zahlreiche Updates und Neuerscheinungen von Ghost Busters über Stranger Things und Assasins Creed Nexus bis hin zu NFL Pro Era angekündigt.