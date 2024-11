Accents 2 bringt exklusive iMac-Akzentfarben auf alle Macs

Die Mac-Applikation Accents erlaubt es Nutzern, die exklusiven Akzentfarben des aktuellen iMac auch auf anderen Apple-Rechnern zu verwenden. Die kostenfreie Mini-App wurde von Mahdi Bchatnia entwickelt, der unter anderem für Tools wie stts bekannt ist, das Systemausfälle verschiedener Cloud-Dienste überwachen kann.

Sechs angepasste Farboptionen

Mit Accents können Nutzer die Farboptionen des 24 Zoll großen iMac aus 2024 auswählen und ihren Mac dann mit identischen Farbakzenten im Betriebssystem ausstatten. Die Akzentfarben beeinflussen visuelle Elemente wie Buttons, Menüs und Auswahlfelder. Ursprünglich waren die Farbtöne ausschließlich für das neueste Modell des iMac verfügbar. Diesen hat Apple erst am 8. November 2024 in einer neuen Version mit den aktuellen M4-Chips in den Markt eingeführt.

Der neue 24-Zoll-iMac unterscheidet sich von seinem Vorgänger aus 2023 vor allem durch subtile Änderungen an der Gehäusefarbpalette. Die Geräte sind weiterhin in Silber, Pink, Blau, Grün, Violett, Orange und Gelb erhältlich, jedoch hat Apple offenbar Anpassungen an den Farbnuancen vorgenommen.

Die Accents-App ist mit Macs kompatibel, die mindestens macOS 11.3 Big Sur verwenden, unabhängig davon, ob diese mit Intel-Prozessoren oder Apples Chips ausgestattet sind. Um die App zu verwenden, müssen Nutzer ihr die Berechtigung zur Steuerung von „System Events“ gewähren. Anschließend können sie über die Software die Akzentfarben der aktuellen iMacs auswählen und anwenden.

Wer Interesse an der kleinen Spielerei hat, kann die Accents-App direkt über die Website des Entwicklers herunterladen.

Die erste Version von Accents wurde im Sommer 2021 zum Download bereitgestellt. Auch damals war der Anlass die Vorstellung des runderneuerten iMacs in sieben verschiedenen Gehäusefarben. Diesen hatte Apple nicht nur farblich angepasste Hintergrundbilder mit auf den Weg gegeben, sondern auch Akzentfarben, die auf die jeweilige Gehäusefarbe abgestimmt waren.