ABBYY FineReader PDF: Im Mac App Store wird fortan Abo fällig

Die Mac-Applikation ABBYY FineReader PDF lässt sich im Mac App Store nicht mehr zum Einmalkauf erwerben. Der Download, mit dem nahezu beliebige Dokumente in das PDF-Format überführt und vom PDF-Format in bearbeitbare Dokumente wie Microsoft Word, Microsoft Excel oder RTF-Dateien konvertiert werden können, setzt fortan auf jährliche Zahlungen.

Insert

You are going to send email to