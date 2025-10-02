ifun.de — Apple News seit 2001. 44 765 Artikel

Funktionen für Drittanbieter-Konten entfallen

Ab 2026: Gmail streicht Unterstützung für Gmailify und POP-Zugriffe
Ab Januar 2026 wird Google zwei Funktionen in seinem Maildienst Gmail einstellen. Sowohl „Gmailify“ als auch die Unterstützung des E-Mail-Protokolls POP werden künftig nicht mehr angeboten. Gmailify erlaubte es bislang, E-Mail-Konten anderer Anbieter wie Yahoo oder Outlook mit Gmail zu verknüpfen, sodass Gmail-spezifische Funktionen wie Spam-Filter, Kategorien oder erweiterte Suchoptionen auch auf externe Postfächer angewendet werden konnten.

Gmail Grafik

Mit dem Auslaufen dieser Funktion verlieren Nutzer den Zugriff auf die erweiterten Gmail-Features für verknüpfte Fremdkonten. Auch spezielle Benachrichtigungen in der mobilen Gmail-App und die automatisierte Kategorisierung von E-Mails stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Nutzer können jedoch weiterhin externe Postfächer über IMAP in der Gmail-App einbinden, um E-Mails zu lesen und zu versenden. Diese Methode bleibt als alternative Zugriffsmöglichkeit bestehen.

POP-Abruf wird vollständig eingestellt

Neben Gmailify betrifft die Änderung auch das POP-Protokoll, das häufig für den regelmäßigen Abruf von E-Mails vom Server genutzt wird. In Gmail fällt damit die Funktion „Nachrichten von anderen Konten abrufen“ ersatzlos weg. Wer bislang über diese Option E-Mails von Drittanbietern in sein Gmail-Konto geladen hat, muss auf IMAP umsteigen. Google empfiehlt, die Einstellungen beim jeweiligen E-Mail-Anbieter zu prüfen, um IMAP zu aktivieren.

Gmail Neues Design 2

Die Änderung betrifft ausschließlich die Abrufmethoden. Bereits synchronisierte E-Mails bleiben im Gmail-Konto erhalten. Für Nutzer von Arbeits- oder Bildungskonten verweist Google auf Administratoren, die bei einer möglichen Migration zu Google Workspace unterstützen können.

Nutzung über Gmail-App empfohlen

Auch wenn Gmailify und POP wegfallen, lassen sich Drittanbieter-Konten weiterhin direkt in der mobilen Gmail-App integrieren. Google nennt explizit Yahoo und Outlook als kompatible Dienste. Neue Nachrichten lassen sich so weiterhin zentral in der App empfangen und beantworten. Voraussetzung ist eine korrekt eingerichtete IMAP-Verbindung beim jeweiligen Anbieter.

02. Okt. 2025 um 08:55 Uhr von Nicolas


  • …wie sieht es dann aus mit unterstützung von Exchange-Server-Konten, oder hab ich da was komplett falsch verstanden?

  • Wie wähle ich bei gmail denn imap aus? Da gibt es doch nur pop.

