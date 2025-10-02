Funktionen für Drittanbieter-Konten entfallen
Ab 2026: Gmail streicht Unterstützung für Gmailify und POP-Zugriffe
Ab Januar 2026 wird Google zwei Funktionen in seinem Maildienst Gmail einstellen. Sowohl „Gmailify“ als auch die Unterstützung des E-Mail-Protokolls POP werden künftig nicht mehr angeboten. Gmailify erlaubte es bislang, E-Mail-Konten anderer Anbieter wie Yahoo oder Outlook mit Gmail zu verknüpfen, sodass Gmail-spezifische Funktionen wie Spam-Filter, Kategorien oder erweiterte Suchoptionen auch auf externe Postfächer angewendet werden konnten.
Mit dem Auslaufen dieser Funktion verlieren Nutzer den Zugriff auf die erweiterten Gmail-Features für verknüpfte Fremdkonten. Auch spezielle Benachrichtigungen in der mobilen Gmail-App und die automatisierte Kategorisierung von E-Mails stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Nutzer können jedoch weiterhin externe Postfächer über IMAP in der Gmail-App einbinden, um E-Mails zu lesen und zu versenden. Diese Methode bleibt als alternative Zugriffsmöglichkeit bestehen.
POP-Abruf wird vollständig eingestellt
Neben Gmailify betrifft die Änderung auch das POP-Protokoll, das häufig für den regelmäßigen Abruf von E-Mails vom Server genutzt wird. In Gmail fällt damit die Funktion „Nachrichten von anderen Konten abrufen“ ersatzlos weg. Wer bislang über diese Option E-Mails von Drittanbietern in sein Gmail-Konto geladen hat, muss auf IMAP umsteigen. Google empfiehlt, die Einstellungen beim jeweiligen E-Mail-Anbieter zu prüfen, um IMAP zu aktivieren.
Die Änderung betrifft ausschließlich die Abrufmethoden. Bereits synchronisierte E-Mails bleiben im Gmail-Konto erhalten. Für Nutzer von Arbeits- oder Bildungskonten verweist Google auf Administratoren, die bei einer möglichen Migration zu Google Workspace unterstützen können.
Nutzung über Gmail-App empfohlen
Auch wenn Gmailify und POP wegfallen, lassen sich Drittanbieter-Konten weiterhin direkt in der mobilen Gmail-App integrieren. Google nennt explizit Yahoo und Outlook als kompatible Dienste. Neue Nachrichten lassen sich so weiterhin zentral in der App empfangen und beantworten. Voraussetzung ist eine korrekt eingerichtete IMAP-Verbindung beim jeweiligen Anbieter.
Entwickler: Google
Laden
…wie sieht es dann aus mit unterstützung von Exchange-Server-Konten, oder hab ich da was komplett falsch verstanden?
Wenn man Exchange hat wird man kaum gmail brauchen. Jedenfalls nicht zum Kombinieren denke ich.
Exchange benutzt vermutlich keiner mehr mit POP3 sondern über IMAP. MAPI geht afaik nur mit Outlook. und active Sync ist primär für mobilgeräte.
Wenn du EAS meinst, also Exchange Active Sync, das unterstützt Google Workspace schon eine Weile nicht mehr.
Wie wähle ich bei gmail denn imap aus? Da gibt es doch nur pop.