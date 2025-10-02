Alle Affinity-Apps aktuell komplett kostenlos erhältlich

Mehrere Nutzer berichten derzeit über die Möglichkeit, die bekannten Kreativ-Apps Affinity Photo 2, Affinity Designer 2 und Affinity Publisher 2 auf dem iPad dauerhaft kostenlos freizuschalten.

Der Prozess läuft offenbar über einen Umweg: Nach Installation der App, dem Start einer siebentägigen Testphase und dem Anlegen eines Benutzerkontos kann innerhalb der App die lebenslange Lizenz ohne Kosten aktiviert werden. Die Anwendungen vom Anbieter Serif wurden bislnag als Einmalkauf für rund 20 bis 25 Euro pro App angeboten.

Ein offizielles Statement des Unternehmens liegt bislang nicht vor. Auf der Plattform X verweist Affinity lediglich auf eine anstehende Ankündigung. Im Store des Unternehmens werden derzeit keine neuen Bestellungen entgegengenommen, was auf bevorstehende Änderungen im Geschäftsmodell oder neue Produktversionen hinweisen könnte.

Möglicher Übergang zu Version 3 oder Abo-Modell

Innerhalb der Community kursieren Vermutungen, dass es sich bei dem kostenlosen Lizenzangebot um eine Übergangsmaßnahme im Vorfeld der Einführung von Affinity Version 3 handeln könnte. Demnach könnte Serif versuchen, den Nutzerkreis der aktuellen Apps noch einmal deutlich zu erweitern, um zum Start der neuen Version möglichst viele Interessenten direkt im eigenen Ökosystem zu halten.

In sozialen Netzwerken äußern Anwender zugleich die Sorge, dass ein Wechsel zu einem Abomodell bevorstehen könnte. Die bisherigen Affinity-Apps hatten sich gerade durch den Verzicht auf monatliche Gebühren als Alternative zur Adobe Creative Cloud positioniert. Ein offizieller Ausblick oder eine Bestätigung für Version 3 wurde bislang nicht veröffentlicht. Weitere Informationen sollen am 30. Oktober folgen.

Ähnliche Gratis-Angebote

Ein ähnliches Angebot hatte Affinity bereits im vergangenen Jahr unterbreitet. Damals konnten interessierte Nutzer die komplette Programmsuite für sechs Monate kostenlos ausprobieren. Die Aktion umfasste alle drei Anwendungen (Photo, Designer und Publisher) und galt sowohl für macOS und Windows als auch für iPadOS.