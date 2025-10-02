Für Office, Gmail und Co. : Microsoft und Google präsentieren neue Icons

Microsoft hat die Symbolgestaltung seiner zentralen Office-Apps wie Word, Excel, Outlook und Teams grundlegend überarbeitet. Die neuen Icons zeichnen sich durch weichere Übergänge, reduzierte grafische Elemente und eine deutlich sattere Farbgebung aus.

Vorher, nachher: Die Unterschiede sind klar erkennbar

„Fluid forms, vibrant colors“

Ziel ist eine bessere Erkennbarkeit auf kleinen Displays, mehr Klarheit im Design und ein konsistenteres Nutzererlebnis. Gleichzeitig verfolgt Microsoft mit dem neuen Design den Anspruch, die Zusammenarbeit zwischen Nutzern und KI stärker in den Vordergrund zu rücken, statt nur die einzelnen Anwendungen zu betonen.

Die neuen Icons lehnen sich an die Gestaltung des Copilot-Symbols an. Copilot steht bei Microsoft inzwischen stellvertretend für die Integration künstlicher Intelligenz in die Office-Welt. Diese Verbindung zeigt sich auch gestalterisch: Statt starrer Linien dominieren nun fließende Formen, die Bewegung und Zusammenarbeit andeuten sollen. Begleitend dazu will Microsoft selbst den Designprozess dynamischer machen: Statt seltener Komplettüberarbeitungen finden Anpassungen fortan schrittweise statt, als Reaktion auf kontinuierliche Veränderungen in der Produktlandschaft.

Auch Google modernisiert Icons

Parallel zu Microsoft hat auch Google vor wenigen Tagen eine auffälligere Gestaltung seiner Icons vorgestellt. Im Mittelpunkt steht dabei ein aktualisiertes „G“-Symbol mit kräftigeren Farben und fließendem Farbverlauf. Diese modernisierte Variante wurde zunächst für die Google-Suche eingeführt und wird nun als unternehmensweites Markenzeichen verwendet. Der Wechsel steht im Zusammenhang mit Googles Fokus auf KI-gestützte Dienste, etwa innerhalb der Gemini-Produkte.

Trotz aller Neuerungen setzen beide Unternehmen weiterhin auf bekannte Strukturen. Microsoft behält die charakteristischen Buchstaben auf seinen Office-Apps, um eine schnelle Wiedererkennung zu ermöglichen. Google bleibt bei seiner typischen Vierfarbpalette, interpretiert diese jedoch mit dynamischen Verläufen neu.