Matter-Steckdosen von Meross lassen sich wieder bestellen

Der Smarthome-Ausstatter Meross springt vergleichsweise früh auf den Matter-Zug auf. In den USA lassen sich die ersten mit dem neuen Standard kompatiblen Schaltsteckdosen des Herstellers bereits seit November vorbestellen. Eine für europäische Steckdosen ausgelegte Version ging vor rund zwei Wochen an den Start und das erste Kontingent war hier ruckzuck vergriffen. Jetzt bietet Meross eine weitere Ladung der Steckdosen, wenngleich mit leicht reduziertem Rabatt, zur Vorbestellung an.

Im Rahmen der aktuellen Aktion gewährt Meross 30 Prozent Preisnachlass auf Vorbestellungen seiner neuen Matter-Steckdosen. Unterm Strich bezahlt man dann statt regulär 50 Dollar nur noch 35 Dollar für das Doppelpack. Achtet damit verbunden allerdings auf die Tatsache, dass die neuen Schaltsteckdosen nicht vor März geliefert werden. Wer direkt zu Beginn der Verfügbarkeit bestellt hat, darf sich auf eine Lieferung vom 8. März an freuen, die zweite Bestellrunde soll vom 22. März an in den Versand gehen.

Matter kommt langsam in Gang

Der neue Smarthome-Standard Matter steckt bislang noch in den Kinderschuhen. Ziel ist es, eine möglichst vom Hersteller und der Plattform unabhängige Kompatibilität der Produkte zu erreichen und mit Apple, Google oder Amazon haben sich auch namhafte Anbieter für dieses Vorhaben stark gemacht.

Zubehör wie die neuen Matter-Schaltsteckdosen von Meross muss dann nicht mehr wie bisher für die Systeme der einzelnen Anbieter zertifiziert sein, sondern es genügt, wenn der Matter-Standard unterstützt wird, um die Geräte in entsprechende Smarthome-Umgebungen zu integrieren.

Wie sich das Ganze dann im praktischen Einsatz präsentiert, bleibt erstmal noch abzuwarten. Bislang sind die ersten Schritte in diesem Bereich noch sehr rudimentär und in der Regel weiterhin Beta-Stadium. Den ersten großen Schub für die neue Technologie erwarten wir im Frühjahr – neben Meross wollen dann verschiedene weitere Hersteller mit Updates und neuem Zubehör zur Stelle sein.