AnkerMake: Erste 3D-Drucker kommen noch im Frühling

Der Hardware-Riese Anker verbreitert sein Fundament und will mit AnkerMake nun auch eine Marke für 3D-Drucker am Markt etablieren. Diese geistert schon seit geraumer Zeit durch das Netz, steht nun aber kurz davor sich im Rahmen einer Crowd-Funding-Kampagne auf dem Kickstarter-Portal zu präsentieren. Hier soll der erste 3D-Drucker des Anbieters mit einer Schwarmfinanzierung debütieren. Anker dürfte die Kickstarter-Kampagne nutzen, um grob abzuklopfen wie groß die Nachfrage nach neuen 3D-Druckern unter eigener Flagge ausfällt.

Die ersten 3D-Drucker von AnkerMake sollen noch in diesem Frühjahr verfügbar werden und gegenüber den bereits am Markt erhältlichen Geräten vor allem mit zwei Eigenschaften Punkten. Laut Anker sollen sich Kunden auf ein „extrem schnelles Drucken“ einstellen können und sollen dennoch „detaillierte wie sauber abgerundete 3D-Erzeugnisse“ erwarten können. Zudem sollen die neuen Eigenproduktionen „smarte Systeme mit intelligenter Erkennung“ mitbringen – was auch immer darunter zu verstehen ist. Auf frühen Werbegrafiken waren integrierte Kamera-Objekte an den 3D-Druckern des Anbieters zu erkennen.

Die neuen Maschinen sollen mit attraktiven Vorbesteller-Angeboten in den Markt starten, auf die Anker per E-Mail hinweisen will und dafür bereits ein Formular eingerichtet hat, das euch bei Verfügbarkeit entsprechend informieren möchte.

Fünfte Marke im Anker-Portfolio

AnkerMake ergänzt die von Anker Innovations auch am deutschen Markt erfolgreich etablierten Hardware-Marken Anker, Soundcore, Eufy und Nebula.

Während Anker als Spezialist für Ladegeräte und Akkus vor allem Netzteile und Accessoires für Mobiltelefone und Rechner anbietet, verkauft Soundcore Kopfhörer und Audio-Produkte, Eufy bietet Saugroboter und Überwachungskameras an, unter dem Label Nebula verkauft Anker Beamer und portable Projektoren.