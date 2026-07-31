6-in-1-Ladekabel: Vonmählen bündelt USB-C, Lightning und Micro-USB

Wer unterwegs mehrere Geräte laden möchte, benötigt häufig unterschiedliche Kabel oder Adapter. Das allroundo eco von Vonmählen bündelt die gängigen Anschlüsse in einem runden Reisegehäuse und ist derzeit bei Amazon für 16,99 Euro erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei 19,99 Euro.

USB-C-Kabel mit mehreren Aufsätzen

Im Inneren der etwa 6,5 Zentimeter großen Box befindet sich ein spiralförmiges USB-C-auf-USB-C-Kabel. Dieses lässt sich auf eine Länge von bis zu 90 Zentimetern ausziehen und zieht sich nach der Verwendung wieder zusammen. Damit bleibt das Kabel im Gehäuse verstaut, um sich nicht mit anderen Gegenständen in der Tasche zu verknoten.

Zusätzlich bringt das Set mehrere fest untergebrachte Adapter mit. Über diese lässt sich das USB-C-Kabel auch mit USB-A-Anschlüssen, Micro-USB-Geräten und Apples Lightning-Buchse verwenden. Insgesamt ergeben sich laut Hersteller sechs Anschlusskombinationen.

Das Kabel eignet sich damit unter anderem für Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Kameras, Powerbanks und ältere Zubehörgeräte. Mehrere Geräte gleichzeitig lassen sich allerdings nicht laden. Die Adapter verändern lediglich die Anschlüsse an den beiden Kabelenden.

Für aktuelle Apple-Geräte reicht in vielen Fällen die direkte USB-C-Verbindung aus. Die zusätzlichen Aufsätze bleiben vor allem dann praktisch, wenn neben einem neueren iPhone oder iPad auch ältere Geräte mit Lightning oder Micro-USB mitgeführt werden.

Gehäuse dient zugleich als Reiseetui

Vonmählen fertigt das allroundo eco nach eigenen Angaben zu mehr als 75 Prozent aus recycelten Materialien. Das Produkt ist zudem nach dem Global Recycled Standard zertifiziert. Das runde Gehäuse schützt Kabel und Adapter beim Transport und sorgt dafür, dass die einzelnen Aufsätze nicht separat aufbewahrt werden müssen.

Das allroundo eco ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Im Hersteller-Shop kostet es 19,99 Euro. Bei Amazon wird die schwarze und die weiße Ausführung derzeit für jeweils 16,99 Euro angeboten. Der Versand erfolgt durch Amazon, verkauft wird das Kabel vom Hersteller selbst.

Das Angebot richtet sich vor allem an Nutzer, die ein kompaktes Reservekabel für Rucksack, Schreibtisch oder Reisegepäck suchen. Für das schnelle Laden leistungsfähiger Rechner reicht die Strippe jedoch nicht. Die maximale Ladeleistung liegt hier bei 60 Watt.