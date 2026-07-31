Ein Kabel für fast alle Fälle
6-in-1-Ladekabel: Vonmählen bündelt USB-C, Lightning und Micro-USB
Wer unterwegs mehrere Geräte laden möchte, benötigt häufig unterschiedliche Kabel oder Adapter. Das allroundo eco von Vonmählen bündelt die gängigen Anschlüsse in einem runden Reisegehäuse und ist derzeit bei Amazon für 16,99 Euro erhältlich. Der reguläre Preis liegt bei 19,99 Euro.
USB-C-Kabel mit mehreren Aufsätzen
Im Inneren der etwa 6,5 Zentimeter großen Box befindet sich ein spiralförmiges USB-C-auf-USB-C-Kabel. Dieses lässt sich auf eine Länge von bis zu 90 Zentimetern ausziehen und zieht sich nach der Verwendung wieder zusammen. Damit bleibt das Kabel im Gehäuse verstaut, um sich nicht mit anderen Gegenständen in der Tasche zu verknoten.
Zusätzlich bringt das Set mehrere fest untergebrachte Adapter mit. Über diese lässt sich das USB-C-Kabel auch mit USB-A-Anschlüssen, Micro-USB-Geräten und Apples Lightning-Buchse verwenden. Insgesamt ergeben sich laut Hersteller sechs Anschlusskombinationen.
Das Kabel eignet sich damit unter anderem für Smartphones, Tablets, Kopfhörer, Kameras, Powerbanks und ältere Zubehörgeräte. Mehrere Geräte gleichzeitig lassen sich allerdings nicht laden. Die Adapter verändern lediglich die Anschlüsse an den beiden Kabelenden.
- Vonmählen Horizon: Tech-Rucksack mit USB-C-Port angeschaut
Für aktuelle Apple-Geräte reicht in vielen Fällen die direkte USB-C-Verbindung aus. Die zusätzlichen Aufsätze bleiben vor allem dann praktisch, wenn neben einem neueren iPhone oder iPad auch ältere Geräte mit Lightning oder Micro-USB mitgeführt werden.
Gehäuse dient zugleich als Reiseetui
Vonmählen fertigt das allroundo eco nach eigenen Angaben zu mehr als 75 Prozent aus recycelten Materialien. Das Produkt ist zudem nach dem Global Recycled Standard zertifiziert. Das runde Gehäuse schützt Kabel und Adapter beim Transport und sorgt dafür, dass die einzelnen Aufsätze nicht separat aufbewahrt werden müssen.
Das allroundo eco ist in Schwarz und Weiß erhältlich. Im Hersteller-Shop kostet es 19,99 Euro. Bei Amazon wird die schwarze und die weiße Ausführung derzeit für jeweils 16,99 Euro angeboten. Der Versand erfolgt durch Amazon, verkauft wird das Kabel vom Hersteller selbst.
Das Angebot richtet sich vor allem an Nutzer, die ein kompaktes Reservekabel für Rucksack, Schreibtisch oder Reisegepäck suchen. Für das schnelle Laden leistungsfähiger Rechner reicht die Strippe jedoch nicht. Die maximale Ladeleistung liegt hier bei 60 Watt.
Ich habe noch eines der alten Sets und bin sehr zufrieden.
Habe es immer dabei und konnte bis jetzt jedes Gerät ohne Probleme laden.
Damals in der Telekom Aktion geschenkt bekommen.
Same, super Ladegerät.
Ich habe davon mittlerweile drei und kann sie sehr empfehlen:
https://amzn.eu/d/00HAgHNo
Auch länger im Einsatz zum Laden der Geräte, gute Qualität
Hab ich von einem Lieferanten als Werbegeschenk bekommen. Kann ich absolut empfehlen das Set!
Ja hab davon auch 5-6 rumfliegen.
Der UVP ist ziemlich aufgebläht aber grundsätzlich sehr praktisch
Ich hab es irgendwann bei Aldi mal gekauft. Bin zufrieden, auch wenn ich vor kurzem das letzte Gerät mit Lightning aussortiert habe dieser Anschluss für mich jetzt nutzlos ist.
Ich hab dieses hier:
Budi 9-in-1 Essential Travel Charging & Data Sync Cable Stick for Smart Phone TF Card Storage – Black
Da ist auch alles dabei, man kann Speicherkarten drin verstauen und es hat dafür sogar noch ein Kartenlesegerät. SIM Eject Tool… Eigentlich alles was man so braucht
Gabs vor ein /zwei Jahren bei Aldi für 10€