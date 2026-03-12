10 Spiele im Video ausprobiert
MacBook Neo im Spiele-Test: Was Apples günstiges Notebook leisten kann
Andrew Tsai betreibt einen YouTube-Kanal zum Thema Spiele auf dem Mac und hat unter anderem das Projekt AppleGamingWiki ins Leben gerufen. In seinem neuesten Video hat Tsai die Spieletauglichkeit des MacBook Neo untersucht. Das ab 699 Euro erhältliche neue Apple-Notebook nutzt nicht wie andere aktuelle Macs einen Chip der M-Serie, sondern den aus dem iPhone bekannten A18-Pro-Prozessor. Zudem ist der Arbeitsspeicher fest auf 8 GB begrenzt. Damit stellt sich die Frage, wie leistungsfähig dieses System bei klassischen Desktop-Spielen ist.
Tsai testete zunächst zehn verschiedene Spiele im Praxiseinsatz. Darunter befinden sich sowohl nativ für macOS verfügbare Titel als auch Windows-Spiele, die mithilfe von Emulatoren oder Übersetzungswerkzeugen auf dem neuen MacBook laufen.
Anspruchsvolle Titel nur mit Einschränkungen
Bei grafisch aufwendigen Spielen stößt das MacBook Neo erwartungsgemäß schnell an seine Grenzen. Das Rollenspiel Cyberpunk 2077 läuft beispielsweise nur mit deutlich reduzierten Einstellungen auf dem Gerät. Um überhaupt spielbare Bildraten zu erreichen, mussten sämtliche Grafikoptionen auf ein Minimum gesetzt und die Auflösung auf 720p reduziert werden. Unter diesen Bedingungen lässt sich das Spiel zwar starten und bedienen, bietet jedoch keine besonders hochwertige Darstellung.
Ähnlich anspruchsvolle Windows-Spiele wie Elden Ring oder aktuelle Shooter, die mithilfe von Übersetzungswerkzeugen ausgeführt werden, bereiten dem System zusätzliche Schwierigkeiten und erreichen kaum spielbare Bildraten. Ursache dürfte vor allem der begrenzte Arbeitsspeicher sein.
Gute Ergebnisse bei weniger anspruchsvollen Spielen
Besser sieht es bei weniger grafiklastigen Titeln aus. Die Java-Version von Minecraft erreicht mit angepassten Einstellungen sehr gute Bildraten.
Auch World of Warcraft, eines der ersten großen Spiele mit nativer Unterstützung für Apple-Prozessoren, läuft auf dem Notebook grundsätzlich flüssig. In stark bevölkerten Spielgebieten müssen die Grafikoptionen allerdings reduziert werden, um die Bildraten stabil zu halten.
Alles in allem deutet der Test darauf hin, dass das MacBook Neo zwar nicht für aktuelle Hochleistungstitel ausgelegt ist, weniger anspruchsvolle Spiele jedoch gut bewältigen kann.
Livestream zum Thema läuft
Wer tiefer in das Thema einsteigen will, kann jetzt direkt einen eben gestarteten Livestream von Tsai starten, in dem sich der YouTuber intensiver mit dem Thema befassen will:
Der Aufruhr rund um das MacBook Neo wirkt fast ein wenig paradox. Plötzlich diskutieren unzählige Menschen darüber, dass dieses Gerät „zu wenig Leistung“ habe, dass es nicht für Gaming geeignet sei oder keine Hochleistungsmaschine darstelle. Doch betrachtet man den Alltag vieler Nutzer, fällt eine interessante Diskrepanz auf.
In unzähligen Haushalten stehen seit Jahren günstige Windows-Laptops. Geräte aus dem Einsteigersegment, die weder für aufwendige Spiele noch für anspruchsvolle Workloads gedacht sind. Diese Geräte erfüllen ihren Zweck: E-Mails schreiben, im Internet surfen, Dokumente bearbeiten, vielleicht ein Video streamen. Kaum jemand erwartet von ihnen Spitzenleistung – und noch seltener wird darüber eine öffentliche Debatte geführt.
Beim MacBook Neo scheint jedoch ein anderer Maßstab zu gelten. Sobald Apple ein Produkt vorstellt, wird es automatisch an den Anforderungen von Power-Usern gemessen: Gaming, Videobearbeitung, Softwareentwicklung, Rendering. Dass ein Gerät bewusst als leichtes, effizientes Alltags-Notebook konzipiert sein könnte, gerät dabei schnell aus dem Blick.
Dabei ist die Realität simpel: Nicht jedes Gerät muss alles können. Genau wie bei den günstigen Windows-Laptops geht es bei solchen Maschinen vor allem um Mobilität, Akkulaufzeit, Lautlosigkeit und einen flüssigen Alltag für typische Aufgaben.
Vielleicht zeigt die Diskussion weniger etwas über die tatsächliche Leistungsfähigkeit des MacBook Neo – sondern vielmehr darüber, welche Erwartungen Menschen an Produkte stellen, sobald ein bestimmter Markenname darauf steht.
Danke !
+1
+1
+1
Prima geschrieben. Danke !
So ist es, wer Gaming will muss halt ein Pro kaufen oder Windows Gaming pc/laptop. Das hier ist eher für die uni und Medien Konsum!
Dein VergleichsWindowsNotebook kostet aber auch nur 1/3
Ja? Zeig mir mal die vergleichbaren Windows Geräte für 200€ im Gesamtpaket.
Ein Notebook das unter Windows ähnlich leistungsfähig ist wie das MacBook Neo unter Mac OS für 233€? Wo bitte gibts das? Suche sowas nämlich.
Ist das ein AI Text?
Sehe ich in den Tests und Diskussionen überhaupt nicht. Ich sehe eher das man schaut was den geht, und diese Frage ist absolut valide. Teils ist man eher überrascht ist wozu das Gerät in der Lage ist. Zum Beispiel in Final Cut kurze 4K Videos mit nur kleinen Einschränkungen editieren zu können ist eine der Überraschungen.
+1
Du hast vollkommen Recht.
Umso beeindruckender, dass man mit dem NEO dennoch alles machen kann. Videoschnitt in 4k und Bildbearbeitung ist trotzdem möglich. Das soll aber nur heißen, dass die Zielgruppe mehr als genug Leistung hat und für viele Jahre sehr zufrieden mit dem Gerät sein wird.
Apple hat hier wirklich ein ziemlich gutes Gesamtpacket geschaffen. Und es wird anders als jeder Windows Laptop über Jahre hinweg flüssig und weitgehend Fehlerfrei laufen.
Zu früh auf senden geklickt: aber ja du hast damit recht: das mit Gaming zu vergleichen ist lächerlich
Dein Kommentar: absolut richtig. Nero ist genau für deine genannten Zwecke ein ausreichender und guter Rechner, von Apple. Die Zielgruppe für diese MacBooks ist groß. Also, die Idee von Apple neue Anwender zu generieren und in das Apple – Universum zu holen ist nachvollziehbar. Zudem sollten wir nie vergessen, wie lange Apple Devices unterstützt und regelmäßig mit Sicherheitsupdates versorgt, das ist vorbildlich!
Warum wurden nicht einfach auch iOS oder iPadOS Spiele getestet?
Die funktionieren doch wohl auch auf dem Gerät.
Kann dem Erstposter nur voll zustimmen!
Habe seit gestern das Neo in Yellow mit 8/512 GByte. Im Vergleich zu meinem AcerAspire 14 AI-Notebook mit einem Intel Core Ultra 5 und WIN 11 (16/512GByte) schafft es Alles in einer sehr guten Performance, was das Asus auch kann.
Den kann ich nur zustimmen. Ich habe ein Neo zum testen hier und arbeite normalerweise auf einem HP elitebook (U5,16GB, Win11). Das HP hat meine Firma 1000€ gekostet und kann nichts schneller oder besser als das Neo (bei meiner Arbeit: Exceltabellen, Word, Outlook, Warenwirtschaft, Internet). Das einzige was fehlt, ist Monitorsupport für 2 Monitore. Aber damit kann ich leben. Es soll keine Gamingmaschine oder Highend-Videoschnittgerät. Leider war die Zentrale irgendwie nie bereit, in MacBook Airs zu investieren, aber jetzt beim Neo scheint es zu klappen.