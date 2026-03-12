Andrew Tsai betreibt einen YouTube-Kanal zum Thema Spiele auf dem Mac und hat unter anderem das Projekt AppleGamingWiki ins Leben gerufen. In seinem neuesten Video hat Tsai die Spieletauglichkeit des MacBook Neo untersucht. Das ab 699 Euro erhältliche neue Apple-Notebook nutzt nicht wie andere aktuelle Macs einen Chip der M-Serie, sondern den aus dem iPhone bekannten A18-Pro-Prozessor. Zudem ist der Arbeitsspeicher fest auf 8 GB begrenzt. Damit stellt sich die Frage, wie leistungsfähig dieses System bei klassischen Desktop-Spielen ist.

Tsai testete zunächst zehn verschiedene Spiele im Praxiseinsatz. Darunter befinden sich sowohl nativ für macOS verfügbare Titel als auch Windows-Spiele, die mithilfe von Emulatoren oder Übersetzungswerkzeugen auf dem neuen MacBook laufen.

Anspruchsvolle Titel nur mit Einschränkungen

Bei grafisch aufwendigen Spielen stößt das MacBook Neo erwartungsgemäß schnell an seine Grenzen. Das Rollenspiel Cyberpunk 2077 läuft beispielsweise nur mit deutlich reduzierten Einstellungen auf dem Gerät. Um überhaupt spielbare Bildraten zu erreichen, mussten sämtliche Grafikoptionen auf ein Minimum gesetzt und die Auflösung auf 720p reduziert werden. Unter diesen Bedingungen lässt sich das Spiel zwar starten und bedienen, bietet jedoch keine besonders hochwertige Darstellung.

Ähnlich anspruchsvolle Windows-Spiele wie Elden Ring oder aktuelle Shooter, die mithilfe von Übersetzungswerkzeugen ausgeführt werden, bereiten dem System zusätzliche Schwierigkeiten und erreichen kaum spielbare Bildraten. Ursache dürfte vor allem der begrenzte Arbeitsspeicher sein.

Gute Ergebnisse bei weniger anspruchsvollen Spielen

Besser sieht es bei weniger grafiklastigen Titeln aus. Die Java-Version von Minecraft erreicht mit angepassten Einstellungen sehr gute Bildraten.

Auch World of Warcraft, eines der ersten großen Spiele mit nativer Unterstützung für Apple-Prozessoren, läuft auf dem Notebook grundsätzlich flüssig. In stark bevölkerten Spielgebieten müssen die Grafikoptionen allerdings reduziert werden, um die Bildraten stabil zu halten.

Alles in allem deutet der Test darauf hin, dass das MacBook Neo zwar nicht für aktuelle Hochleistungstitel ausgelegt ist, weniger anspruchsvolle Spiele jedoch gut bewältigen kann.

Livestream zum Thema läuft

Wer tiefer in das Thema einsteigen will, kann jetzt direkt einen eben gestarteten Livestream von Tsai starten, in dem sich der YouTuber intensiver mit dem Thema befassen will: