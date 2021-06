CalDigit Tuff nano Plus: Externe SSD mit USB-C und 2 TB Speicher

„Tuff“ heißt die SSD-Reihe von CalDigit wohl aufgrund ihrer robusten Eigenschaften. So wird das Gehäuse von einem Bumper geschützt, der Stürze aus bis zu drei Metern Höhe abfedern soll. Zudem ist die Platte staubgeschützt und kann der Schutzklasse IP67 entsprechend bis zu 30 Minuten in einem Meter Wassertiefe überleben.

Über USB-C sollen sich mit der CalDigit Tuff nano Plus Lesegeschwindigkeiten von bis zu 1088MB/s erzielen lassen. Damit liegt die portable SSD nochmal einen Tick höher als das Standardmodell Tuff nano mit seinen maximal 1055MB/s. Die Tuff nano Plus hält mit 2 TB zudem doppelt so viel Speicherplatz bereit, als das Standardmodell in seiner Maximalausstattung.

