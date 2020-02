1Password unterstützt jetzt auch Microsoft Edge vollumfassend

Der Passwortmanager 1Password unterstützt in Version 7.4.2 nun auch den mittlerweile offiziell für den Mac erhältliche Microsoft-Browser Edge. Ein entsprechendes Browser-Plugin sorgt dafür, dass sowohl die Autofill-Funktion für die Verwendung von Login-Daten und Kreditkarten in Edge funktioniert und ebenso in dem Browser erstellte Anmeldedaten in 1Password gespeichert werden können.

Die Entwickler der App haben zudem Anpassungen für eine Reihe von alten und neuen Onlinediensten vorgenommen. So werden nun die Benutzerkonten des kürzlich zum Abo-Modell gewechselten Kalenders Fantastical unterstützt und auch die automatischen Anmeldefunktionen der Desktop-Apps von Outbank und Ring unterstützt. Darüber hinaus wurden jede Menge kleinerer Verbesserungen und Fehlerbehebungen eingepflegt.

1Password setzt schon seit geraumer Zeit vorrangig auf ein Abo-Modell. Wer die App allerdings direkt bei den Entwicklern lädt, findet etwas versteckt weiterhin die Möglichkeit, eine Lizenz per Einmalkauf zu erwerben. Ihr dürft euch dafür nach der Installation der App nicht zu schnell durchklicken, sondern müsst die Info-Fenster durchlesen. Auf dem Willkommen-Bildschirm sollte im unteren Bereich ein Link mit der Beschreibung „Need a license? We have those too“ zu sehen sein. Von dort aus gelangt ihr zu einem Webshop, über den sich die Lizenz zum Preis von aktuell 56,99 Euro beziehen lässt. Der Abo-Preis liegt zum Vergleich derzeit bei 37,99 Euro pro Jahr.