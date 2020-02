Datenschutzbedenken: „Facebook Dating“ muss in Europa warten

Dieser Verlust wird zu verschmerzen sein: Europäische Singles müssen vorerst ohne die bereits vor zwei Jahren von Facebook angekündigte Partnervermittlung „Facebook Dating“ auskommen. An sich sollte „Facebook Dating“ rechtzeitig zum Valentinstag heute in Europa an den Start gehen. EU-Behörden hätten das Ganze aufgrund von Datenschutzbedenken nun allerdings gestoppt.

Medienberichten zufolge hat Facebook die Datenschutzbehörden zu kurzfristig über den geplanten Start des Angebots unterrichtet. Die EU-Regeln sehen es vor, dass die Behörden vor der Einführung eines solchen Produkts umfassend informiert werden und insbesondere auch eine Abschätzung der Auswirkungen auf die Privatsphäre der Kunden erfolgt. Facebook vertrat in einer Stellungnahme zwar die Meinung, dass all dies umfassend und rechtzeitig geschehen sei, doch die Verantwortlichen EU-Offiziellen waren hier offensichtlich anderer Meinung.

Facebook Dating wurde im September 2019 in den USA eingeführt. Die Funktion ist zwar über die Facebook-App erreichbar, Nutzer treten dort allerdings mit einem individuellen Profil auf. Facebook-Freunde können dieses Dating-Profil normalerweise auch nicht sehen, es sei denn, diese sind als sogenannter „Secret Crush“ gekennzeichnet – wenn dies bei zwei Teilnehmern gegenseitig der Fall ist, bekommen diese eine entsprechende Meldung und auch den Name der anderen Person angezeigt.